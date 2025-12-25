Με χαλαρή διάθεση, χιούμορ και χαρακτηριστικές ατάκες, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε μέρος της παραμονής των Χριστουγέννων απαντώντας σε τηλεφωνήματα παιδιών και οικογενειών από όλη την Αμερική, στο πλαίσιο της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης δράσης της NORAD για την παρακολούθηση της πορείας του Άγιου Βασίλη.

President Trump Participates in NORAD Santa Calls https://t.co/nvqYlCkEQK December 24, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ, που περνούν τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, απάντησαν σε κλήσεις που διοχετεύονταν μέσω της NORAD, η οποία εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ειδική γραμμή παρακολούθησης της διαδρομής του Άγιου Βασίλη.

Σε ερώτηση 10χρονου από την Οκλαχόμα για το πώς εντοπίζεται ο Άγιος Βασίλης, ο Τραμπ απάντησε ότι «τον παρακολουθούμε σε όλο τον κόσμο», προσθέτοντας πως θέλουν να βεβαιωθούν ότι «είναι καλός» και ότι «δεν έχει παρεισφρήσει κανένας κακός Άγιος Βασίλης».

President Trump answers questions from children and parents during NORAD’s Santa Tracker calls.



QUESTION: “How come Santa has a tracker on him?”



TRUMP: “Well we track Santa all over the world. We want to make sure Santa is being good. Santa is a very good person. We want to… pic.twitter.com/EegmQWEq0V December 24, 2025

Ευχές, δώρα και σχόλια… υψηλού IQ

Τα παιδιά δεν δίστασαν να μοιραστούν τις χριστουγεννιάτικες επιθυμίες τους. Ένα τετράχρονο κορίτσι ζήτησε κουκλόσπιτο, με τον Τραμπ να προβλέπει ότι «μάλλον θα το πάρει», λέγοντας στη μητέρα του πως «νομίζω ότι μπορούμε να το κανονίσουμε».

Άλλα παιδιά ζήτησαν ηλεκτρονικό αναγνώστη Kindle και μηχάνημα pinball, με τον πρόεδρο να εντυπωσιάζεται. Σχολιάζοντας το pinball, αναφέρθηκε στον Έλτον Τζον και το τραγούδι «Pinball Wizard», ενώ για το Kindle είπε στο παιδί: «Πρέπει να έχεις υψηλό IQ. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους με υψηλό IQ στη χώρα».

President Trump & First Lady Melania Trump speak to American children on Christmas Eve through @NoradSanta Calls 🎅❤️



Track Santa as he arrives to the United States! ➡️ https://t.co/DMHptTV4GQ pic.twitter.com/IsGLS1LcB9 December 24, 2025

«Καθαρό, όμορφο κάρβουνο» και η… όρεξη του Άγιου Βασίλη

Σε συνομιλία με οκτάχρονη από το Κάνσας που ανησυχούσε μήπως βρει κάρβουνο κάτω από το δέντρο, ο Τραμπ απάντησε με γνωστό του σύνθημα, ρωτώντας: «Εννοείς καθαρό, όμορφο κάρβουνο;».

Σε άλλη ερώτηση παιδιού από τη Βόρεια Καρολίνα για το αν ο Άγιος Βασίλης θα θυμώσει αν δεν του αφήσουν γάλα και μπισκότα, ο πρόεδρος ήταν σαφής: «Θα τα άφηνα. Νομίζω ότι ο Άγιος Βασίλης έχει σοβαρή όρεξη». Μάλιστα, τον περιέγραψε ως «λίγο χερουβικό, δηλαδή λίγο πιο βαρύ», λέγοντας πως «θα εκτιμήσει τα μπισκότα».

.@POTUS speaks with an eight-year-old North Carolina girl who wants to know if Santa will be mad if she doesn't leave him cookies: "I think he won't get mad, but I think he'll be very disappointed. Santa tends to be a little on the cherubic side." 😂🎅🏻 pic.twitter.com/7zkPW8v1ds — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025

Παράδοση δεκαετιών και πολιτικές αναφορές στο φόντο

Η NORAD παρακολουθεί την πορεία του Άγιου Βασίλη κάθε παραμονή Χριστουγέννων από το 1955, με διαδοχικούς Αμερικανούς προέδρους να συμμετέχουν κατά καιρούς. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε προκαλέσει συζητήσεις το 2018, όταν ρώτησε παιδί αν «ακόμα πιστεύει» στον Άγιο Βασίλη, ενώ το 2021 είχε προηγηθεί το γνωστό περιστατικό με το σύνθημα «let’s go Brandon» σε τηλεφώνημα προς τον Τζο Μπάιντεν.

Φέτος, ο Τραμπ αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά σε τηλεφωνήματα με οικογένειες και στη συνέχεια μίλησε με μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν κατά τη διάρκεια των εορτών.

Από τον Άγιο Βασίλη στο Truth Social

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ ανήρτησε μήνυμα παραμονής Χριστουγέννων στο Truth Social, σε σαφώς πιο πολιτικό τόνο, με επιθέσεις κατά της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και αναφορές στα θετικά, όπως είπε, στοιχεία του ΑΕΠ. Ο ίδιος παραδέχθηκε πάντως, μεταξύ των κλήσεων για τον Άγιο Βασίλη, ότι «δεν νομίζω πως τα παιδιά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτά».

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικής αριστεράς που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψει τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνει παταγωδώς. Δεν έχουμε πλέον ανοιχτά σύνορα, άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τρανς άτομα για όλους ή αδύναμη επιβολή του νόμου. Αυτό που έχουμε είναι ένα ρεκόρ χρηματιστηρίου και 401.000 δολάρια, τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας εδώ και δεκαετίες, καθόλου πληθωρισμό και χθες, ένα ΑΕΠ 4,3%, δύο μονάδες καλύτερο από το αναμενόμενο. Οι δασμοί μας έχουν δώσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανάπτυξη και ευημερία, και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Μας σέβονται ξανά, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

