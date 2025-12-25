Ως μεσσιανική φιγούρα που δηλώνει έτοιμη να ηγηθεί των Αλαουιτών της Συρίας φέρεται να αυτοπροσδιορίζεται πρόσωπο το οποίο κινείται στο περιθώριο του ήδη εύθραυστου συριακού τοπίου, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το πρόσωπο αυτό πιστεύει ότι διαθέτει τη δυνατότητα πρόβλεψης μελλοντικών γεγονότων, βασιζόμενο σε ένα μυστικιστικό κείμενο που ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του.

Ο Ράμι Μαχλούφ, Σύρος μεγιστάνας, ξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ, και για χρόνια οικονομικός πυλώνας του καθεστώτος, ο οποίος διέφυγε στη Μόσχα, φέρεται να κινεί τα νήματα και να χρηματοδοτεί τα σχέδια κορυφαίων αξιωματούχων του δικτάτορα, να υπονομεύσουν τη νεοσύστατη κυβέρνηση και ίσως να πάρουν πίσω ένα κομμάτι της χώρας.

Όλοι τους είναι φυγάδες – όπως και ο ‘Ασαντ – στην Ρωσία, από όπου εξυφαίνουν τον ιστό της μυστικής επιχείρησης.

Την πρωτοβουλία για την οργάνωση ένοπλης εξέγερσης, από την εξορία, φαίνεται να έχουν αναλάβει ο στρατηγός Καμάλ Χασάν, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Συρίας και ο Σουχαίλ Χασάν, πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων του Άσαντ. Οι δύο, αντιμετωπίζουν διεθνείς κυρώσεις για εγκλήματα πολέμου, αλλά αυτό δεν φαίνεται να τους εμποδίζει να ταξιδεύουν, ενδεχομένως και στην Συρία.

Όλα αυτά, ενώ η Συρία, παραμένει βαθιά διαιρεμένη μετά τον εμφύλιο πόλεμο που άφησε πίσω του περισσότερους από 600.000 νεκρούς. Πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις εξτρεμιστικές ρίζες του νέου ηγέτη της Αχμέντ αλ Σαράα, ο οποίος στο παρελθόν συμμάχησε με την Αλ Κάιντα πριν ηγηθεί της επίθεσης των ανταρτών που ανέτρεψε τον Σύρο δικτάτορα.

Στόχος η απόσπαση των ακτών της Συρίας, με την «δύναμη» των Αλαουϊτών

Στόχος των συνωμοτών να αποσπάσουν τις ακτές της Συρίας, όπου ζουν οι Αλαουΐτες, θρησκευτική μειονότητα, στην οποία ωστόσο ανήκουν ο Μπάσαρ αλ Άσαντ και πολλοί από τους κορυφαίους στρατιωτικούς και αξιωματούχους του.

Η τύχη των Αλαουϊτών, παραμένει επισφαλής, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με αντίποινα από φατρίες ανταρτών και εκτοπισμένους σουνιτικούς πληθυσμούς που υπέφεραν υπό την κυριαρχία του Άσαντ.

Οι επιθέσεις εκδίκησης έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Περιμένοντας να «οπλιστούν πλήρως»

Συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους, και μεταξύ τους επικοινωνίες που έχουν στα χέρια τους οι New York Times, δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι οι άνθρωποι του Άσαντ είναι αποφασισμένοι να επανακτήσουν την εξουσία τους στη Συρία.

«Δεν θα προχωρήσουμε μέχρι να οπλιστούμε πλήρως», δήλωσε ο πρώην ανώτατος διοικητής της άλλοτε διαβόητης Τέταρτης Μεραρχίας της Συρίας, Γκιάτ Ντάλα, μιλώντας σε υπαξιωματικό του σε τηλεφωνική κλήση τον Απρίλιο από τον Λίβανο, η οποία υποκλάπηκε.

Υποκλοπή συνομιλιών από Σύρους ακτιβιστές

Η συνομιλία συγκαταλέγεται μεταξύ δεκάδων απομαγνητοφωνημένων τηλεφωνικών συνομιλιών, γραπτών μηνυμάτων και ομαδικών συνομιλιών τις οποίες κοινοποίησε στους Times ομάδα Σύρων ακτιβιστών που ισχυρίζονται ότι χάκαραν τα τηλέφωνα κορυφαίων αξιωματικών του Άσαντ πριν από την κατάρρευση του καθεστώτος και έκτοτε τους παρακολουθούν.

Οι Times εξέτασαν το υλικό και διασταύρωσαν τα στοιχεία με Σύρους αξιωματούχους που παρακολουθούν τα πρώην στελέχη του καθεστώτος.

Σουαχίλ Χασάν: Ο «Τίγρης» και «Ιερός πολεμιστής»

Οι θαυμαστές του Σουαχίλ Χασάν, τον αποκαλούν «Τίγρη» για την βαναυσότητά του. Γνωστός για τακτικές «καμένης γης» κατηγορείται ότι διέταξε αεροπορικές επιδρομές εναντίον αμάχων.

Οι ανταλλαγές μηνυμάτων, αποκαλύπτουν ότι το δίκτυό του, στρατολογεί μαχητές, προμηθεύει όπλα και κάνει πληρωμές.

«Πάνω από 168.000 μαχητές»

Ο Σουαχίλ φέρεται να έστειλε χειρόγραφα διαγράμματα στον Μαχλούφ, μέσω μηνυμάτων, προσφωνώντας τον «αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεών μας». Του ανέφερε ότι είχε «επιβεβαιώσει» τα στοιχεία περισσότερων από 168.000 μαχητών: 20.000 με πρόσβαση σε πολυβόλα, 331 με αντιαεροπορικά όπλα, 150 με αντιαρματικές χειροβομβίδες και 35 ελεύθερους σκοπευτές που είχαν ακόμη στην κατοχή τους τα όπλα τους.

Κάθε μήνυμα τελείωνε με την ίδια υπογραφή: «Ο υπηρέτης σας, με την ιδιότητα του ιερού πολεμιστή».

Καμάλ Χασάν: Στήνει δίκτυα άσκησης επιρροής

Ο Καμάλ Χασάν, πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών, και κατηγορούμενος για βασανισμούς και εκτελέσεις, αναφέρεται επίσης στις υποκλαπείσες επικοινωνίες, ως υπεύθυνος για την καταβολή πληρωμών σε υποστηρικτές και υποψήφιους στρατιώτες.

Δύο άτομα που συνεργάζονται μαζί του είπαν ωστόσο, ότι επικεντρώνεται περισσότερο στη σφυρηλάτηση ενός δικτύου επιρροής παρά στην εξέγερση. Για παράδειγμα, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Δυτικής Συρία, με έδρα τη Βηρυτό.

Το ίδρυμα παρουσιάζεται ως ομάδα που εργάζεται για λογαριασμό των συριακών μειονοτήτων και παρέχει στέγαση σε Αλαουίτες που κατέφυγαν στον Λίβανο. Αλλά όσοι γνωρίζουν λένε ότι το χρησιμοποιεί για να πιέσει την Ουάσινγκτον να επιβάλει «διεθνή προστασία» για την περιοχή των Αλαουιτών.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι Σύροι αξιωματούχοι, που παρακολουθούν τους εμπλεκόμενους, υποβαθμίζουν την απειλή.

naftemporiki.gr