Πνίγεται το Λος Άντζελες, με τις Αρχές της Καλιφόρνια να κηρύττουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Οι καταιγίδες που σαρώνουν την Καλιφόρνια έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια, ενώ δέντρα έχουν ξεριζωθεί λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Λος Άντζελες και άλλες 5 κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις Αρχές να καλούν εκατοντάδες πολίτες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για διάσωση, με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν πολίτες που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους.

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» απειλεί την Καλιφόρνια

Πελώριος διάδρομος βροχών, στον οποίο μετεωρολόγοι αναφέρονται με τον όρο «ατμοσφαιρικό ποτάμι», μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς που αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

«Αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες», τόνισε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας πως «ζωές», καθώς και ιδιωτική και δημόσια περιουσία, «βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

Το νότιο τμήμα της πολιτείας, όπου προβλέπονταν κατακρημνίσεις που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται σε μήνες, τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Χθες το πρωί, ήδη πεσμένα δέντρα είχαν κλείσει δρόμους και χιλιάδες άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα στο Λος Άντζελες.

🚨🇺🇸 "LIFE-THREATENING" STORM SLAMS SOUTHERN CALIFORNIA ON CHRISTMAS EVE, EVACUATIONS UNDERWAY



42 million under flood watches.



A powerful atmospheric river is pummeling California with flooding rains that have triggered evacuation orders in the Los Angeles area and San… pic.twitter.com/sDvn2yaXii December 25, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης ο κόσμος προειδοποιήθηκε να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί εσπευσμένα.

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Κάποια ήδη άρχισαν να υποδέχονται κόσμο, ανέφερε η εφημερίδα Los Angeles Times.

Στα ακριβά προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν ρημάξει σαρωτικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα.

Οι αρχές εξήγησαν πως υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καταλήξουν σε αυτούς συντρίμμια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οδικοί άξονες αντιμετώπισαν χθες μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναμενόταν εξάλλου χιονόπτωση ως την Παρασκευή (26/12) στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα. Μάλιστα, ήδη έπεσαν 30 εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα αναμενόταν να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σ’ όλη την πολιτεία.

Ορισμένες συνοικίες και προάστια του Λος Άντζελες δεν έχουν συνέλθει ακόμη από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 31 ανθρώπους και είχαν καταστρέψει πάνω από 16.000 κτίρια.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

in.gr