Χριστουγεννιάτικο χτύπημα με «πολλούς νεκρούς τρομοκράτες» του Ισλαμικού Κράτους πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ στη Νιγηρία κατ’ εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις προηγούμενες εβδομάδες είχε επανειλημμένως καταδικάσει επιθέσεις σε βάρος Χριστιανών στη χώρα της Αφρικής.

«Απόψε, υπό τις διαταγές μου ως Ανώτατος Διοικητής, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν μια ισχυρή και θανατηφόρα επίθεση εναντίον των τρομοκρατών του ISIS στη βορειοδυτική Νιγηρία, οι οποίοι στοχεύουν και δολοφονούν βάναυσα, κυρίως, αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες!» έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος με το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από την εκτόξευση Τόμαχοκ από αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t December 26, 2025

«Είχα προειδοποιήσει προηγουμένως αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή των Χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά, και απόψε, αυτό συνέβη. Το Υπουργείο Πολέμου εκτέλεσε πολυάριθμες τέλειες επιθέσεις, όπως μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να κάνουν» συμπλήρωσε ο Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή Χριστιανών».

Από την πλευρά της η AFRICOM ανακοίνωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Σοκότο που συνορεύει με τον Νίγηρα στα βόρεια της Νιγηρίας, σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές, με την πρώτη εκτίμηση να είναι ότι «πολλοί τρομοκράτες του ISIS σκοτώθηκαν στα στρατόπεδα του Ισλαμικού Κράτους»

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσκεθ, δήλωσε «ευγνώμων για την υποστήριξη και τη συνεργασία της νιγηριανής κυβέρνησης» ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της αφρικανικής χώρας δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τον στρατηγικό συντονισμό για την καταπολέμηση των μαχητικών ομάδων. «Αυτό οδήγησε σε ακριβείς επιθέσεις εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Νιγηρία με αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας», ανέφερε το νιγηριανό ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X.

Το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ξεκινήσει μια «έντονη» στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Νιγηρία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για την πρόληψη των επιθέσεων εναντίον χριστιανών από ισλαμιστικές ομάδες.

Όπως σημειώνει ο Guardian η Νιγηρία είναι επίσημα μια κοσμική χώρα, αλλά ο πληθυσμός της είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένος μεταξύ μουσουλμάνων (53%) και χριστιανών (45%). Η βία κατά των χριστιανών έχει προσελκύσει σημαντική διεθνή προσοχή, ειδικά μεταξύ της δεξιάς στην Αμερική, και συχνά έχει χαρακτηριστεί ως θρησκευτική δίωξη. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Νιγηρίας απορρίπτει τον χαρακτηρισμό της βίας στη χώρα ως θρησκευτική δίωξη, δηλώνοντας στο παρελθόν ότι οι ένοπλες ομάδες στοχεύουν τόσο τους μουσουλμάνους όσο και τους χριστιανούς, και ότι οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν δίωξη δεν αντιπροσωπεύουν μια πολύπλοκη κατάσταση ασφάλειας και αγνοούν τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη της θρησκευτικής ελευθερίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στο παρελθόν να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ενίσχυση των δυνάμεών της κατά των μαχητικών ομάδων.

