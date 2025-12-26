Τραγωδία σημειώθηκε στο Τέξας των ΗΠΑ, όπου μια τετραμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα, την ώρα που επέστρεφε από χριστουγεννιάτικο πάρτι. Όχημα που οδηγούσε μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 26χρονος Ντιέγκο Πένα Τζούνιορ, η 27χρονη σύζυγός του Λίζμπεθ Ροντρίγκεζ Κοντρέρας και η 5χρονη κόρη τους, Καμίλα Πένα.

Μοναδικός επιζών του δυστυχήματος ήταν ο 3χρονος γιος της οικογένειας, Ντιεγκίτο. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ το όχημα της οικογένειας κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας.

Σύμφωνα με την αστυνομία το τροχαίο προκάλεσε η 27χρονη Μάτζεστι Φέιθ Λι η οποία ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Μετά τη σύλληψή της κρατείται στη φυλακή του Fort Bend County με εγγύηση 1.050.000 δολάρια.

Όπως έγινε γνωστό, μητέρα και κόρη πέθαναν ακαριαία στο σημείο του τροχαίου ενώ ο 26χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος.

Όσο για τον Ντιεγκίτο που έμεινε ορφανός μέσα σε μια στιγμή, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

«Αυτή η τραγωδία είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή όταν οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλ και γιατί είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε υπεύθυνες επιλογές όταν οδηγούμε» δήλωσε ο σερίφης Έρικ Φάγκαν.

