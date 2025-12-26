Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσε στη Νέα Υόρκη διαφημιστική πινακίδα με το μήνυμα «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος», που αναρτήθηκε στην Times Square από την οργάνωση American Arab Discrimination Committee.

Σύμφωνα με την οργάνωση, στόχος της ήταν να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη Γάζα μέσα από δύο μηνύματα. Το πρώτο αναφερόταν στην καταγωγή του Ιησού, ο οποίος, σύμφωνα με τη Βίβλο, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μια πόλη στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης. Το δεύτερο περιλάμβανε απόσπασμα από το Κοράνι: «Θυμήσου όταν οι άγγελοι ανακήρυξαν: Ω Μαρία! Ο Αλλάχ σου δίνει τα καλά νέα ενός Λόγου από Αυτόν, το όνομά του θα είναι ο Μεσσίας, Ιησούς, γιος της Μαρίας, τιμημένος σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο, και θα είναι ένας από τους πιο κοντινούς στον Αλλάχ».

Ωστόσο αρκετοί χρήστες των social media χαρακτήρισαν «προκλητική» και «ανιστόρητη» την πινακίδα επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Ιησούς – όπως περιγράφεται στη Βίβλο – ήταν Εβραίος αλλά και ότι η Παλαιστίνη δεν υπήρχε την εποχή του Ιησού, καθώς η περιοχή βρισκόταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία και ήταν γνωστή ως Ιουδαία.

«Είναι ένα αρκετά διχαστικό μήνυμα. Αν είσαι φιλοπαλαιστίνιος, θα το βρεις εντάξει. Πιθανώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αναρτήσουν. Είναι προκλητικό» σχολίασε τουρίστας στη New York Post.

«Τι απεχθές, διχαστικό μήνυμα», «oι μόνοι που θα το εκτιμήσουν είναι αυτοί που είναι ήδη με το μέρος σας. Είναι απίστευτα ασεβές και αποξενώνει όλους τους άλλους», «ενδιαφέρουσα διαφήμιση! Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, πριν από την ονομασία Παλαιστίνη (ρωμαϊκή εποχή). Ο σημερινός ισχυρισμός αντικατοπτρίζει την πολιτιστική ταυτότητα, όχι την ιστορία. Προκαλεί μια καλή συζήτηση για την κληρονομιά έναντι της γεωπολιτικής», «ο Ιησούς γεννήθηκε Εβραίος στη Βηθλεέμ, η οικογένειά του ήταν εβραϊκή» ήταν μερικά από τα σχόλια στο Χ.

Από την πλευρά του ο εκτελεστικός διευθυντής της ADC, Αντέμπ Αγιουμπ, υποστήριξε ότι η πινακίδα δεν είχε ως στόχο να προκαλέσει διχασμό, αλλά να βοηθήσει τις χριστιανικές, αραβικές και μουσουλμανικές κοινότητες στις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν τις «ομοιότητες» μεταξύ των πολιτισμών τους.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί σε αυτή τη χώρα είναι χριστιανοί και η γενέτειρα του χριστιανισμού είναι η Παλαιστίνη. Αν οι άνθρωποι θέλουν να το συζητήσουν, τότε υπέροχα, η διαφημιστική πινακίδα πυροδότησε τη συζήτηση. Τουλάχιστον συζητάτε για αυτό. Διαφορετικά, μας επιβάλουν σιωπή και οι φωνές και οι θέσεις μας δεν ακούγονται» πρόσθεσε.

Στην ερώτηση, τέλος, αν η διαφημιστική πινακίδα αμφισβητεί την εβραϊκή καταγωγή του Ιησού, ο Αγιούμπ απάντησε ότι το θέμα «είναι θέμα ερμηνείας» και ότι «ο Ιησούς ζει σε όλους μας».

protothema.gr