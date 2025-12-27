Ισχυρή χιονοθύελλα πλήττει τη Νέα Υόρκη και μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και κυρίως στις αεροπορικές συγκοινωνίες, σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδο λόγω των γιορτών. Οι έντονες χιονοπτώσεις και ο επικίνδυνος παγετός έχουν οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, χαμηλή ορατότητα και σοβαρούς κινδύνους για οδικές και εναέριες μεταφορές.

#BREAKING More video of the snow in falling in New York City #nywx December 27, 2025

Πάνω από 1.600 ακυρώσεις και χιλιάδες καθυστερήσεις πτήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία από την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.600 εμπορικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ ή με προορισμό και αφετηρία τη χώρα, ενώ πάνω από 7.800 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονταν.

It’s 3:00 AM in New York City and the snow is falling ❄️



53rd Street and 6th Avenue headed northbound towards Central Park South.



I’d estimate we got around 4 inches of Snow so far in Midtown Manhattan 🇺🇸



🚨Total delays today at JFK: 74



🚨Total delays within, into, or out of… pic.twitter.com/FlT2GdBGTE December 27, 2025

Τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη — John F. Kennedy, Newark Liberty International και LaGuardia — καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων και εξέδωσαν ενημερώσεις για ταξιδιώτες με πιθανές περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

The winter storm in New York is currently very strong!



The snowstorm in New York City began on Friday, December 26, 2025, and lasted until this morning (December 27), covering the city with a snow layer of up to 2-5 inches in most neighborhoods, with some northern and eastern… pic.twitter.com/3Ok0NuWmgL December 27, 2025

Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, προειδοποιώντας για επικίνδυνες οδικές συνθήκες και συχνές διακοπές στην κυκλοφορία.

New York: Winter storm slams NYC with 2-5 inches of snow so far, heaviest overnight Fri-Sat; totals up to 9-11" possible in spots. Gov. Hochul declared state of emergency; travel advisory urges avoiding roads amid low visibility & slick conditions. December 27, 2025

Η πιο βαριά χιονόπτωση των τεσσάρων τελευταίων ετών

Η καταιγίδα έχει θέσει σε ισχύ προειδοποιήσεις χειμερινών καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής ζώνης των ΗΠΑ, επηρεάζοντας όχι μόνο τη Νέα Υόρκη αλλά και περιοχές της Πενσυλβάνια, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσι και Κονέκτικατ, όπου περισσότερα από 60 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει ειδοποιήσεις για επικίνδυνο καιρό. Προβλέπεται ότι η Νέα Υόρκη θα αντιμετωπίσει τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με χιόνι να πέφτει με ρυθμούς που σε ορισμένες στιγμές φτάνουν τα 5 εκατοστά την ώρα.

The winter wonderland that is New York’s Hudson Valley 😍 ❄️



Some locals are reporting half a foot of snow in three hours. pic.twitter.com/r96sB9aFss — Ben Noll (@BenNollWeather) December 27, 2025

Η κακοκαιρία έρχεται στην περίοδο τω γιορτών, καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων στις εργασίες τους μετά τις εορτές και προκαλώντας χάος στα δρομολόγια τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ.

