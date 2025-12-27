Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι στον Διαμερικανικό Αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Γουατεμάλα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις Αρχές, έγινε το Σάββατο. «Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τροχαίο ατύχημα, 11 άνδρες, 3 γυναίκες και ένας ανήλικος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάδο, εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι 19 τραυματίες, όπως πρόσθεσε, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα.

URGENTE 🚨 | Camioneta de Transportes Sinaloa cae a barranco en la ruta Interamericana, en el kilómetro 174, jurisdicción de la aldea Vásquez, Totonicapán.

Cuerpos de socorro atienden la emergencia.

⌨️📷 La Voz de Xela / José Diego Puac pic.twitter.com/QfDeYJgpsp — La Voz de Xela (@lavozdexela) December 27, 2025

protothema.gr