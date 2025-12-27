Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι στον Διαμερικανικό Αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Γουατεμάλα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τις Αρχές, έγινε το Σάββατο. «Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τροχαίο ατύχημα, 11 άνδρες, 3 γυναίκες και ένας ανήλικος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάδο, εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το Reuters.
Οι 19 τραυματίες, όπως πρόσθεσε, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα.