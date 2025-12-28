Εντυπωσιακές εικόνες από μία ακόμη έκρηξη της Αίτνα κατέγραψαν σκιέρ που βρίσκονταν στην περιοχή το Σάββατο (27/12), με τεράστιες στήλες τέφρας και καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Μάλιστα η ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν τόσο ισχυρή που οδήγησε τους επιστήμονες στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειακής Ακτινοβολίας να εκδώσουν κόκκινη ειδοποίηση Αεροπλοϊας το υψηλότερο επίπεδό της.

🌋Video dell'eruzione in corso nel Cratere di Nord-Est dell'Etna.



Disposta l’interdizione totale dell’accesso sia all’area della zona sommitale dell’Etna sia alla zona a pericolosità permanente, per evitare potenziali situazioni di pericolo, secondo il Catania Today. pic.twitter.com/232xyUvXC4 December 27, 2025

Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, εκτός εάν αυξηθεί η τέφρα.

Italy 🇮🇹, Mount Etna in Sicily yesterday



A heart of fire burning beneath the ice



Moving and spectacular pic.twitter.com/3xvap1LTPn — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) December 27, 2025

Η Αίτνα, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, γι’ αυτό και γίνονται εκρήξεις αρκετές φορές το χρόνο.

Un rapido incremento nell'intensità dell'attività eruttiva si è registrato sabato mattina sull'Etna. Fontane di lava alte circa 150-200 m si sono alzate dal cratere di Nord Est, circondato da uno spettacolare paesaggio innevato. Udibili forti boati. pic.twitter.com/BDDxNgurzI December 27, 2025

cnn.gr