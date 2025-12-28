Εντυπωσιακές εικόνες από μία ακόμη έκρηξη της Αίτνα κατέγραψαν σκιέρ που βρίσκονταν στην περιοχή το Σάββατο (27/12), με τεράστιες στήλες τέφρας και καπνού να υψώνονται στον ουρανό.
Μάλιστα η ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν τόσο ισχυρή που οδήγησε τους επιστήμονες στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειακής Ακτινοβολίας να εκδώσουν κόκκινη ειδοποίηση Αεροπλοϊας το υψηλότερο επίπεδό της.
Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, εκτός εάν αυξηθεί η τέφρα.
Η Αίτνα, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, γι’ αυτό και γίνονται εκρήξεις αρκετές φορές το χρόνο.