Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προκαλεί η κακοκαιρία που σαρώνει την Πολωνία, με χιονοθύελλες και ισχυρούς ανέμους να παραλύουν κυρίως το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Εκατοντάδες οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους, κεντρικοί οδικοί άξονες έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας, ενώ επηρεάστηκε και η εναέρια κυκλοφορία, με πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια.

Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται σε Βαρμία-Μαζουρία και Πομερανία, όπου οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων, θυελλωδών ανέμων και κινδύνου οπισθοδρομήσεων εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η κυκλοφορία σε πολλές περιοχές γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ δεν λείπουν τα περιστατικά αποκλεισμών οδηγών.

Poland’s S7 near Ostróda is gridlocked. Drivers stuck in snow for hours, fuel running low, and rescue is struggling to reach them.pic.twitter.com/MDOjkfyou3 December 30, 2025

Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος S7 – Εγκλωβισμένοι οδηγοί για ώρες

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο S7 στα βορειοανατολικά της χώρας. Τμήμα της εθνικής οδού έκλεισε πλήρως γύρω στις 19:30 (ώρα Κύπρου), με εκατοντάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους, χωρίς δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση κοντά στην Οστρόντα είναι δραματική, καθώς τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για ώρες, τα καύσιμα εξαντλούνται και οι διασώστες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σημείο.

Dramat na S7 między Ostródą a Olsztynkiem.



Gdzie są służby?



Od ponad 2 godzin przejechałem 200 metrów. Niektórym kończy się paliwo, innym woda. Korek na kilka kilometrów, który nie zmniejsza się od kilku godzin.



Dzieci nie mają gdzie załatwić potrzeb fizjologicznych… Czy… pic.twitter.com/i6MDAIpMmT December 30, 2025

«Μετά από τέσσερις ώρες, έχουμε διανύσει περίπου 200 μέτρα και είμαστε ακόμα κολλημένοι», δήλωσε ο Krystian Jankie, οδηγός που εγκλωβίστηκε στο μποτιλιάρισμα. Ερωτηθείς αν υπήρξε ενημέρωση από τις αρχές, απάντησε χαρακτηριστικά: «Μηδέν, τίποτα».

Η εθνική οδός S7, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Olsztynek και Rychnowo, παραμένει πλήρως αποκλεισμένη και προς τις δύο κατευθύνσεις, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση.

Nightmare in Poland, heavy snow conditions blocking the traffic on S7 highway. People stuck in theire car near Ostroda for hours. Hope they can reach an exit soon🙏 https://t.co/P2QNd1QlYX — Mamabear (@doorci23) December 30, 2025

Προβλήματα και στις αερομεταφορές

Η κακοκαιρία επηρέασε και την εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο Μόντλιν, κοντά στη Βαρσοβία, αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργία του, με αρκετές πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλες πόλεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες σε οδικό και αστικό δίκτυο παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.

protothema.gr