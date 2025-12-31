Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένουν ένα από τα πιο κρίσιμα και σύνθετα ζητήματα της παγκόσμιας πολιτικής στην αρχή του 2026. Μετά τις σχεδόν τέσσερις συνεχόμενες χρονιές πολέμου, η διπλωματική προσπάθεια για ειρήνη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ενεργό συμμετοχή διεθνών παραγόντων -κυρίως των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κρατών.

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν τελευταία φορά στις 28 Δεκεμβρίου στο Μαρ-Α-Λάγκο για το αναθεωρημένο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Είχαν προηγηθεί πέντε συναντήσεις μεταξύ των δύο, ωστόσο σε αυτή του περασμένου Αυγούστου φαίνεται πως υπήρξαν και χαλαρές στιγμές. Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η on camera επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ουσιαστικά διώξει τον Ουκρανό ομόλογό του.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης τον Αύγουστο του 2025 στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να… σπάσει τον πάγο, έκανε ένα σχόλιο για τις «όμορφες» γυναίκες της εμπόλεμης Ουκρανίας. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος συνήθιζε να λέει στους συνεργάτες του ότι, όταν ήταν διοργανωτής του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Υφήλιος, οι διαγωνιζόμενες από την Ουκρανία «ήταν συχνά οι πιο όμορφες». «Οι Ουκρανές γυναίκες είναι όμορφες» είπε στη συνάντηση με τον Ζελένσκι, που του απάντησε αμέσως. «Το ξέρω, παντρεύτηκα μία».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον παλιό του φίλο Φιλ Ρούφιν, τον 90χρονο πια δισεκατομμυριούχο από το Λας Βέγκας, ο οποίος παντρεύτηκε την 44χρονη πρώην Μις Ουκρανία Ολεκσάντρα Νικολαγένκο στο Μαρ-Α-Λάγκο το 2008, με τον Τραμπ να είναι κουμπάρος, σύμφωνα με το Daily Beast.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Ρούφιν, ο οποίος έδωσε το τηλέφωνο στη σύζυγό του. Στη συνέχεια ο Τραμπ έδωσε το τηλέφωνο στον Ζελένσκι και για τα επόμενα 10-15 λεπτά οι δυο τους μιλούσαν στα ουκρανικά, όπως γράφουν οι New York Times.

Η Νικολαγένκο μίλησε για την οικογένειά της, που βρίσκεται ακόμα στην Οδησσό: «Ο πατέρας μου δεν ήθελε να φύγει. Είναι αξιωματικός της παλιάς σχολής. Και πιστεύει ότι αν φύγει, δεν θα έχει τίποτα να επιστρέψει. Θέλει να είναι με το σπίτι του, με τη γη του, με τη χώρα του».

«Μπορούσες να νιώσεις την αλλαγή στην αίθουσα» είπε ένας αξιωματούχος που ήταν στην αίθουσα. «Η θερμοκρασία έπεσε. Όλοι γέλασαν. Αυτό που έκανε ήταν να δημιουργήσει μια ανθρώπινη σύνδεση. Ήταν σαν ένα είδος συγχρονισμού. Εξανθρώπισε τον Ζελένσκι στα μάτια του Τραμπ».

