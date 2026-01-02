Αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες είναι ο οδηγός του Άντονι Τζόσουα, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πολιτείες Όγκουν και Λάγος στη Νιγηρία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ ο διάσημος πυγμάχος τραυματίστηκε.

Στον 46χρονο Αντενίγι Μομπολάτζι Καγιόντε απαγγέλθηκαν κατηγορίες από το Πρωτοδικείο του Σαγκάμου την Παρασκευή. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο BBC ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν τέσσερις κατηγορίες εναντίον του οδηγού: πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης, απερίσκεπτη και αμελής οδήγηση, οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η υπόθεση αναβλήθηκε μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Nigerian-British boxing champion Anthony Joshua has reportedly been involved in a road accident in Ogun State, which tragically claimed the lives of two people. Further details surrounding the incident are yet to be officially confirmed. pic.twitter.com/2AVvvvdRzh — Gist GH 🇬🇭 (@gist_gha) December 29, 2025

Ο προσωπικός γυμναστής του Τζόσουα, Λατίφ Αγιοντέλε και ο προπονητής Σίνα Γκάμι, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο φορτηγό, την περασμένη Δευτέρα. Ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα μετά το ατύχημα και έλαβε εξιτήριο την Τετάρτη.

