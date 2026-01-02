Σκηνές έντονης αγωνίας εκτυλίσσονται για τις οικογένειες των αγνοουμένων μετά τη φονική φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά. Συγγενείς και φίλοι αναμένουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους δικούς τους ανθρώπους, απευθύνοντας εκκλήσεις μέσω των social media για βοήθεια στον εντοπισμό τους. Ανάμεσα στους αγνοουμένους συγκαταλέγεται και η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Οι ελβετικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες για την ταυτοποίηση των θυμάτων της φωτιάς, η οποία κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119. Αξιωματούχοι ανέφεραν την Παρασκευή ότι 113 από τους τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναγνώριση των υπόλοιπων έξι.

Στο μεταξύ, οικογένειες και φίλοι καταφεύγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας πληροφορίες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονταν στο μπαρ εκείνο το βράδυ.

«Προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή»

Στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρισκόταν και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει ελληνική και ελβετική υπηκοότητα, αλλά ζει μόνιμα στην Ελβετία. Ο αδελφός της ανήρτησε έκκληση στο Instagram, αναφέροντας ότι η οικογένεια δεν έχει «κανένα νέο» για την ίδια ή για τους φίλους με τους οποίους βρισκόταν και οι οποίοι επίσης δηλώνονται ως αγνοούμενοι.

Στην τελευταία του ανάρτησή του ο Ρομέν Καλλέργης αναφέρει: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης μαζί με τον αδερφό της – Τι είπε στο protothema ο Ρομέν Καλλέργης

«Δεν ξέρουμε τίποτα για την αδερφή μου, ακόμα» δήλωσε στο protothema.gr ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης Αλίκης. Ο ίδιος εξήγησε ότι γίνονται συνεχώς ταυτοποιήσεις των θυμάτων και σημείωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπό σου».

Περιγράφοντας πως βρέθηκαν στο Κραν Μοντανά και στο μπαρ που έγινε η τραγωδία ο αδελφός της 15χρονης είπε: «Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα. Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ».

Μία ώρα πριν ξεσπάσει η φωτιά στο κλαμπ, ο Ρομέν Καλλέργης είχε τραβήξει μία φωτογραφία με την 15χρονη αδελφή του από το Κραν Μοντανά. Η φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr είναι η τελευταία που τράβηξαν μαζί τα δύο αδέρφια.

«Πρέπει να βρω τον γιο μου»

Η τύχη του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπροντάρ παραμένει άγνωστη, όπως δήλωσε η μητέρα του, Λετίσια. «Πρέπει να βρω τον γιο μου… Έχουν περάσει 30 ώρες από τότε που εξαφανίστηκε», είπε στο BBC, προσθέτοντας ότι θέλει η φωτογραφία του «να βρίσκεται παντού, ώστε, αν κάποιος τον αναγνωρίσει, να μπορέσει να με καλέσει».

O Άρθουρ Μπροντάρ

Η κυρία Μπροντάρ ανέφερε ότι εκείνη και ο πατέρας του Άρθουρ επισκέφθηκαν νοσοκομεία στη Λωζάνη και τη Βέρνη, χωρίς όμως να τον εντοπίσουν, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει στην τοπική εφημερίδα Le Temps ότι «ζει έναν εφιάλτη». Σύμφωνα με όσα είπε στην εφημερίδα, κάποιοι από τους φίλους του βρέθηκαν με εγκαύματα που κάλυπταν σχεδόν το μισό τους σώμα. «Δεν υπάρχουν λόγια – πέρασαν από την κόλαση», σημείωσε.

«Το μόνο που θέλουμε είναι να τον βρούμε»

Άλλος ένας αγνοούμενος, Ιταλός υπήκοος, είναι ο 16χρονος Ακίλε Οσβάλντο Τζοβάνι Μπαρόζι, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στη 01:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς για να πάρει το μπουφάν και το κινητό του. Από τότε, η οικογένειά του δεν έχει νέα του. «Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη ζωντανός», δήλωσε η θεία του, Φραντσέσκα, στο πρόγραμμα OS του BBC World Service.

Περιέγραψε τον ανιψιό της, που φοιτά σε σχολή καλών τεχνών στο Μιλάνο, ως ένα υπέροχο παιδί και εξαιρετικό ζωγράφο. «Το μόνο που θέλουμε είναι να τον βρούμε, τίποτα άλλο», είπε.

O Ακίλε Μπαρόζι

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ανακοινώσει ότι έξι Ιταλοί πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μεταξύ αυτών είναι και ο 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι, νεαρός γκόλφερ, που καταγόταν από τη Γένοβα, που ζούσε όμως στο Ντουμπάι. Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ ανέφερε ότι είναι νεκρός, χωρίς να κάνει αναφορά στη φωτιά, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν «νεαρό αθλητή που κουβαλούσε μέσα του πάθος και αυθεντικές αξίες». Ο πατέρας του, Εντοάρντο, φέρεται να δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι TG24 ότι ο γιος του βρισκόταν στο μπαρ και ότι τα τελευταία νέα από εκείνον ήταν γύρω στα μεσάνυχτα.

«Δεν μπορούσε πια να τον δει»

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και ο 16χρονος Τζοβάνι Ταμπούρι. Η μητέρα του, Κάρλα Μαζιέλο, από την Μπολόνια, δήλωσε στην La Repubblica ότι βρισκόταν σε διακοπές με τον πατέρα του, αλλά βγήκε με φίλους και κατέληξε στο La Constellation. «Ένας στενός του φίλος μού είπε ότι έφυγαν τρέχοντας όταν ξέσπασε η φωτιά και ότι είχε το κινητό του μαζί του, αλλά σε κάποιο σημείο δεν μπορούσε πια να τον δει», ανέφερε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι φορούσε μια χρυσή αλυσίδα με μια μικρή Παναγία στον λαιμό.

Η Τάνια Κάουζιο, μία από τις καθηγήτριές του στο Λύκειο Porta Saragozza, δήλωσε επίσης στην La Repubblica: «Πάντα με εντυπωσίαζαν η καλοσύνη και το χαμόγελό του, μαζί με μια σπάνια ωριμότητα. Κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη, με ρωτά αν θέλω να μου φέρει έναν καφέ».

«Πάντα ελπίζουμε»

Από τους συγγενείς της δηλώνεται επίσης ως αγνοούμενη η 22χρονη Έμιλι Πραλόνγκ, η οποία εκτιμάται ότι βρισκόταν στο Le Constellation με αρκετούς φίλους, που ενδέχεται επίσης να αγνοούνται. Ο παππούς της, Πιερ, μίλησε για «αγωνιώδη» αναμονή για πληροφορίες, δηλώνοντας στο γαλλικό δίκτυο BFMTV: «Πάντα ελπίζουμε, είμαστε γεμάτοι ελπίδα. Αυτό βοηθά να αντέξει κανείς όποια δυσκολία».

Έμιλι Πραλόνγκ

Αν και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μπορεί να εντοπιστεί σχετικά αλώβητη σε κάποιο νοσοκομείο, πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να ονειρευόμαστε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές απέναντι σε μια τραγωδία σαν και αυτή».

