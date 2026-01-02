Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, προσφέροντας τη θέση στον 34χρονο Μιχάιλο Φέντοροφ, μέχρι σήμερα υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

«Αποφάσισα να αλλάξω τη δομή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας. Προσφέρω στον Μιχάιλο Φέντοροφ τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

President Zelenskyy:



Mykhailo Fedorov will become the new Defense Minister.



"Mykhailo is deeply involved in issues related to the drone line, works very effectively in the digitalization of public services and processes. Together with all our military, with the military… pic.twitter.com/h06a1Xn3lO January 2, 2026

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, «ο Μιχάιλο ασχολείται πολύ με ζητήματα που αφορούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εργάζεται πολύ αποτελεσματικά για την ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και διαδικασιών».

Two major changes in Zelenskyy’s Cabinet! Kyrylo Budanov becomes Head of Zelenskyy’s Administration, replacing Yermak.



Mykhailo Fedorov—the youngest genius minister behind Ukraine’s digital transformation—becomes defense minister. A young, results-oriented team gets a boost.

1/ pic.twitter.com/5lRAGCT5eZ — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) January 2, 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν αιτιολόγησε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον σημερινό υπουργό Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, πρώην πρωθυπουργό που είχε διορίσει στη θέση αυτή πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2025.

President Zelensky has proposed 34-year-old Digital Transformation Minister Mykhailo Fedorov as the new defense minister.



“I’ve decided to change the structure of the Defense Ministry,” Zelensky said in his daily video address on Friday.



Fedorov also serves as Ukraine’s… pic.twitter.com/yTR17aUkcO January 2, 2026

Ο Μιχάιλο Φέντοροφ διορίστηκε υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού το 2019. Δεν είναι ευρέως γνωστός και διαθέτει μικρή εμπειρία σε κυβερνητικά πόστα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ ως προσωπάρχη του. Ο Μπουντάνοφ αντικαθιστά τον Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή, καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωσή της εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

