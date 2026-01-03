Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο νοτιοδυτικό Μεξικό.

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε ζημιές σε οδικό δίκτυο και νοσοκομεία, ενώ κατέστρεψε κατοικίες κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές του Ειρηνικού. Ο σεισμός είχε ως αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή της πρώτης συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ για το νέο έτος.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τον Άγγελο της Ανεξαρτησίας – έναν χρυσό άγγελο στην κορυφή μιας κολόνας ύψους 45 μέτρων σε έναν κυκλικό κόμβο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της πρωτεύουσας – να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη κατά τη διάρκεια του σεισμού.

The "The Angel of Independence" in Mexico City, shaking during the earlier M6.5 earthquake that hit Guerrero…pic.twitter.com/ZebkiKlQnu — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2026

Ο συναγερμός για τον σεισμό ανάγκασε τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους, πολλοί φορώντας πετσέτες ή πιτζάμες και κρατώντας στην αγκαλιά τους ανήσυχα κατοικίδια.

Μεγάλη μετασεισμική δραστηριότητα

Ο σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ειρηνικού κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, κάπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), που εκτίμησε πως το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Η σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού κατέγραψε 546 μετασεισμούς, ο ισχυρότερος από τους οποίους ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

DID YOU FEEL IT?: A magnitude 6.5 earthquake was reported along the coast of Mexico, near the popular tourist destination Acapulco this morning. Reports indicate shaking was felt as far north as Mexico City. https://t.co/LThNXXFrFM pic.twitter.com/Gd6bIE5sqo January 2, 2026

Οι αρχές του Μεξικού ανέφεραν κατολισθήσεις σε αυτοκινητόδρομους, διαρροές φυσικού αερίου και ζημιές σε σπίτια, δημόσια κτίρια και νοσοκομεία γύρω από την πολιτεία Γκερέρο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αρχικά ότι ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ κατέβαινε τις σκάλες για να βγει από την πολυκατοικία στην οποία έμενε, σύμφωνα με το Reuters.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Σεϊνμπάουμ

Ο συναγερμός για τον σεισμό ακούστηκε ενώ η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ μιλούσε στο Εθνικό Παλάτι, την έδρα της προεδρίας, στην Πόλη του Μεξικού στο πλαίσιο της καθημερινής συνέντευξης Τύπου. Παρατήρησε ότι το έδαφος έτρεμε κάτω από τα πόδια της πριν απομακρυνθεί ήρεμα μαζί με τους δημοσιογράφους. Συνέχισε τη συνέντευξη Τύπου λίγο αργότερα.

A strong earthquake rattled southern and central Mexico on Friday, interrupting President Claudia Sheinbaum’s first press briefing of the new year as seismic alarms sounded. pic.twitter.com/xVm562r50k — The Associated Press (@AP) January 2, 2026

Επιστρέφοντας στο εθνικό παλάτι, μερικά λεπτά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα, ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

Ωστόσο κατόπιν οι αρχές στην πρωτεύουσα έκαναν λόγο για έναν θάνατο από ατύχημα, 60χρονου που έπεσε καθώς έβγαινε από το διαμέρισμά του στον 2ο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης Κλάρα Μπρουγάδα έκανε λόγο μέσω X για άλλους 12 τραυματίες.

Después de activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de 12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.



Se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

Πενήντα σπίτια καταστράφηκαν ενώ ΟΛΑ έχουν ρωγμές στη Σαν Μάρκος

Η περιοχή νοτιοδυτικά, όπου βρίσκεται το Ακαπούλκο και άλλα παραθαλάσσια θέρετρα, εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον καταστροφικό τυφώνα κατηγορίας 5 που σημειώθηκε το 2023.

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα.

Μια γυναίκα 50 χρονών «έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της», ανακοίνωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, η Έβελιν Σαλγάδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος (13.000 κάτοικοι), τον Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, κάπου πενήντα σπίτια καταστράφηκαν εντελώς και «ΟΛΑ τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Κάτοικοι της Σαν Μάρκος επέδειξαν σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου τις ρωγμές στα σπίτια τους και κομμάτια τοίχων που κατέρρευσαν. «Η Σαν Μάρκος χτυπήθηκε σκληρά, υπέστη μεγάλη καταστροφή», είπε μπροστά στο σπίτι του κάτοικος, ο Ροχέλιο Μορένο.

Ο Ρικάρδο, μεξικανός τουρίστας που έσπευσε να βγει από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ακαπούλκο μη φορώντας παρά το εσώρουχό του, είπε πως λυπάται που «άρχισε η χρονιά με τέτοιο τρόμο», προσθέτοντας πως αισθάνθηκε πολλούς μετασεισμούς.

Τρόμος και στην πόλη του Μεξικού

Στην Πόλη του Μεξικού, βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ρωγμές μέσα σε σπίτια, ψηλά κτίρια να τρέμουν και να τραντάζονται, φανάρια να χτυπούν στον δρόμο και τους συρμούς του μετρό να σείονται ενώ τα δρομολόγια σταμάτησαν για πάνω από 40 λεπτά. Οι αρχές ωστόσο δεν ανέφεραν σημαντικές ζημιές.

Footage from Mexico shows how powerful the 6.5-magnitude earthquake was even the metro started shaking and services were stopped for over 40 minutes



#Temblor #Sismo #earthquake pic.twitter.com/J9oLOkgA9q — Sumit (@A_Sumishiv1423) January 2, 2026

Strong 6.5-magnitude earthquake in Mexico City, Mexico 🇲🇽 (02.01.2025)pic.twitter.com/vfOwy9us6k — Disaster News (@Top_Disaster) January 2, 2026

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δίνουν στον πληθυσμό, με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί.

Ο δήμος του Μεξικού έχει επίσης τοποθετήσει μεγάφωνα σε στύλους του συστήματος φωτισμού των οδών, μέσω των οποίων μπορούν να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.

«Κοιμόμουν όταν άρχισε να ηχεί προειδοποίηση στον δρόμο. Με τρόμαξε διότι έλεγε ‘ισχυρός σεισμός’. Σηκώθηκα πανικόβλητη», είπε στο AFP η Κάρεν Γκόμες, 47 ετών, υπάλληλος γραφείου που ζει στον 13ο όροφο πολυκατοικίας στη συνοικία Άλβαρο Ομπρεγόν, στην πρωτεύουσα.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι τα διεθνή αεροδρόμια της Πόλης του Μεξικού και του Ακαπούλκο υπέστησαν κάποιες μικρές ζημιές, αλλά σημείωσε ότι αυτές δεν επηρέασαν τη λειτουργία τους.

Το Μεξικό βρίσκεται πάνω από τη συμβολή πέντε τεκτονικών πλακών, κάτι που κάνει τη χώρα αυτή εξαιρετικά επιρρεπή σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ειδικά στην ακτογραμμή της στον Ειρηνικό, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα στην υφήλιο.

Το 1985, σεισμός 8,1 βαθμών σάρωσε μεγάλο μέρος του κεντρικού και του νότιου τμήματος της χώρας. Άφησε πίσω πάνω από 12.000 νεκρούς και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα.

Μέρος της τεράστιας πόλης, ιδίως τομείς του κέντρου της, είναι χτισμένο πάνω σε άλλοτε ελώδες υπέδαφος, στο παρελθόν λίμνη, κι είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε μεγάλους σεισμούς.

Τη 19η Σεπτεμβρίου 2017, σεισμός 7,1 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στην πρωτεύουσα. Ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, το κέντρο του Μεξικού είχε χτυπηθεί από άλλον σεισμό, μερικές ώρες έπειτα από άσκηση με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων για την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

skai.gr