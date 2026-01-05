Ένα άτομο κρατείται από τις Αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στην κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Σινσινάτι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο σπίτι εντοπίστηκαν αρκετά σπασμένα παράθυρα. Εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες και ότι θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τζέι Ντι Βανς δε βρισκόταν στην κατοικία του τη στιγμή του συμβάντος, αν και είχε περάσει εκεί τις προηγούμενες ημέρες και αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής.

BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service – WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2 — BNO News (@BNONews) January 5, 2026

