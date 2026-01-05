Σοκαριστική υπόθεση διαδραματίστηκε στην Ισπανία, όπου ένας 37χρονος πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης και κατανάλωση αλκοόλ σε ζωντανή σύνδεση κατά τη διάρκεια challenge την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την Daily Mirror, πρόκειται για τον Σέρχιο Χιμένεθ που φέρεται να εισέπνευσε έξι γραμμάτια κοκαΐνης και να κατανάλωσε ένα μπουκάλι ουίσκι μέσα σε τρεις ώρες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Χιμένεθ βρέθηκε από τους δικούς του νεκρός στο κρεβάτι του σε μια στάση που θύμισε… προσευχή, στο πατρικό του σπίτι στη Βαρκελώνη.

Como se nota que lo habéis redactado para que parezca que el que ha muerto es Simón, cabrones amarillos.



Se llamaba Sergio Jiménez Ramos.

Que Dios lo tenga en su Gloria 🕊️ pic.twitter.com/Z7BZBDSTRd January 4, 2026

Μάλιστα, μια web κάμερα ήταν ενεργοποιημένη και η ζωντανή μετάδοση εξακολουθούσε να παίζει, ενώ το όλο περιστατικό – μαζί με τον θάνατο του Χιμένεθ – φέρεται να παρακολούθησαν χρήστες του διαδικτύου που είχαν πληρώσει για να δουν τον 37χρονο να κάνει το συγκεκριμένο challenge.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, όταν η μητέρα του νεκρού μπήκε στο δωμάτιο για να δει τι ακριβώς συμβαίνει, οι θεατές τη ρωτούσαν αν κοιμάται, λόγω του μεθυσιού και αν είχε τελειώσει το μπουκάλι με το ουίσκι.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται ο Χιμένεθ, αρχικά να περπατάει σε δρόμο με χρήματα που ακούγεται να λέει ότι είναι για την αγορά της κοκαΐνης και σε ένα άλλο φαίνεται να κάνει χρήση.

🔴 El streamer Sergio Jiménez Ramos falleció durante la madrugada de Nochevieja tras participar en un reto en directo que consistía en consumir cocaína y alcohol https://t.co/HbJKfSyJXa January 4, 2026

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικές αρχές της Ισπανίας επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για θάνατο μετά από διαδικτυακό challenge, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο «υποκίνησης σε επικίνδυνη συμπεριφορά», που υπόκειται στον νόμο περί εγκληματικών ενεργειών της χώρας της Ιβηρικής.

«Τον ρώτησα τι έκανε, αλλά δεν απάντησε…»

Συντετριμμένη η μητέρα του Σέρχιο, Τερέζα, περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που έζησε ανακαλύπτοντας τον γιο της νεκρό.

«Ο Τζόρντι, ο μεγαλύτερος γιος μου, που ζει στα Πυρηναία, μας προειδοποίησε πριν από μερικούς μήνες ότι ο Σέρχιο έκανε τέτοιου είδους βίντεο. Σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα και είδα την πόρτα του δωματίου του μισάνοιχτη. Τον ρώτησα τι έκανε, αλλά δεν απάντησε. Προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά υπήρχαν ρούχα ή κάτι τέτοιο στο πάτωμα του υπνοδωματίου και δεν μπορούσα», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Τον ρωτούσα συνέχεια απ’ έξω, αλλά δεν απαντούσε. Μπήκα και τον είδα γονατιστό στο κρεβάτι, σαν να προσευχόταν».

Όπως μεταδίδει η Daily Mirror, ο Σέρχιο φέρεται να είχε πεθάνει πριν προλάβει να φτάσει ασθενοφόρο. Ο αδελφός του, Ντάνιελ, είπε: «Υπήρχε ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι ουίσκι, μερικά κουτάκια ενεργειακών ποτών και μια ποσότητα κοκαΐνης σε ένα κόκκινο πιάτο. Ο αδερφός μου ήταν γονατισμένος στο πάτωμα, με το κεφάλι του ακουμπισμένο στο στρώμα. Ο υπολογιστής ήταν ανοιχτός και άκουγα φωνές να τον ρωτούν αν κοιμόταν για να ξεπεράσει το μεθύσι του».

Η Τερέζα είπε στην αστυνομία ότι ζήτησε από τον γιο της να μην πιει το ποτό που είδε στο τραπέζι του ώρες πριν από το challenge, λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που έπαιρνε, η οποία φέρεται να προοριζόταν για ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

