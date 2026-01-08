Μία ιδιαίτερη καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά, που σημειώθηκε η τραγωδία με τους 40 νεκρούς παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή του Canale 5 «Mattino 5», υπάρχει βίντεο που δείχνει τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, Τζέσικα Μορέτι, να φεύγει από το σημείο της τραγωδίας τρέχοντας, κρατώντας την ταμειακή μηχανή που είχε τις εισπράξεις της ημέρας.

Πάντως, κατά τη διάρκεια του εκπομπής δεν παρουσιάστηκε το επίμαχο βίντεο. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ αφέθηκαν ελεύθεροι, προκαλώντας οργή στην Ελβετία.

Δείτε το βίντεο με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Mattino

#CransMontana, Un video incastrerebbe i gestori del locale: lei in fuga in strada con la cassa durante la strage#Mattino5 pic.twitter.com/qXXcUmTFL3 January 7, 2026

Και η Repubblica πάντως αναφέρει ότι η 40χρονη Τζέσικα Μορέτι κατηγορείται ότι αγνόησε τους θαμώνες καθώς οι φλόγες κατέκαιγαν το Le Constellation και ότι έφυγε τρέχοντας με τα έσοδα της βραδιάς. Η διευθύντρια του μπαρ, η οποία είναι Γαλλίδα, υπέστη έγκαυμα στο ένα της χέρι για οποίο η γαλλική εφημερίδα Public διερωτήθηκε αν «προκλήθηκε ενώ έπαιρνε την ταμειακή μηχανή». Ήδη βρίσκεται υπό έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς και για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 119 ακόμη άτομα που υπέστησαν φρικτά εγκαύματα καθώς γιόρταζαν στις Ελβετικές Άλπεις.

Ο σύζυγός της, Ζακ Μορέτι, 49 ετών, ήταν ιδιοκτήτης του μπαρ. Και οι δύο είναι ύποπτοι στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για την πυρκαγιά, αν και κανένας τους δεν έχει συλληφθεί. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το ηχομονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην οροφή του μπαρ συμμορφωνόταν με τα μέτρα ασφαλείας. Πρώην μέλη του προσωπικού έχουν επίσης ισχυριστεί ότι τα πρότυπα ασφαλείας στο κλαμπ ήταν κακά, υποστηρίζοντας ότι οι πυροσβεστήρες ήταν κλειδωμένοι και ότι η έξοδος κινδύνου ήταν συχνά κλειδωμένη.

Πιστεύεται ότι ο Μορέτι δεν βρισκόταν στο Le Constellation τη νύχτα της πυρκαγιάς και αντ’ αυτού είχε αφήσει τη σύζυγό του. Και οι δυο γεννήθηκαν στην Κορσική, ανέλαβαν τον χώρο το 2015 και διαθέτουν μία κατοικία κοντά, καθώς και ένα σπίτι στη Γαλλική Ριβιέρα.

Ο Μορέτι ισχυρίστηκε ότι το μπαρ του «τηρούσε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας», παρά το γεγονός ότι είχε επιθεωρηθεί μόνο «τρεις φορές σε δέκα χρόνια» από αξιωματούχους υγείας και ασφάλειας.

«Είμαστε συντετριμμένοι, δεν θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις ευθύνες μας», δηλώνουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ

«Είμαστε συντετριμμένοι και γεμάτοι θλίψη», έγραψαν ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στην Κραν Μοντανά, σε δήλωσή τους προς το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ήταν η πρώτη δημόσια δήλωση του ζευγαριού, μετά το άνοιγμα ποινικής έρευνας εναντίον τους από την εισαγγελία του Βαλαί το Σάββατο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Στη δήλωση που εστάλη από τους δικηγόρους τους, το ζευγάρι διαβεβαίωσε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στους ερευνητές και θα συνεργαστεί με την έρευνα.

«Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα συνεργαστούμε πλήρως μαζί τους ως προς αυτό και ότι δεν θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις ευθύνες μας με οποιονδήποτε τρόπο», δήλωσε το ζευγάρι.

Πρόσθεσαν ότι οι «συνεχείς σκέψεις» τους είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους τραυματίες και επαίνεσαν το «θάρρος» των διασωστών.

iefimerida.gr