Η Γερουσία των ΗΠΑ υπερψήφισε την Πέμπτη μια πρόταση που περιορίζει τις στρατιωτικές δράσεις της κυβέρνησης Τραμπ στη Βενεζουέλα, μετά την αιφνιδιαστική επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.

Η απόφαση πέρασε με ψήφους 52 υπέρ και 47 κατά, με πέντε Ρεπουμπλικανούς να στηρίζουν την πρόταση, μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η πρόταση αυτή, αν και κυρίως συμβολική, αποτελεί την πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ που το Κογκρέσο προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης από τον πρόεδρο για την εξωτερική πολιτική.

Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν στηρίξει γενικά την επίθεση για την απομάκρυνση του Μαδούρο, ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι η παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία στη Βενεζουέλα θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, μερικώς ανταγωνιζόμενοι την απειλή του Τραμπ για αόριστη στρατιωτική δέσμευση.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τοντ Γιάνγκ, που στήριξε την πρόταση, δήλωσε ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία στη Βενεζουέλα, ακόμα και αν ήταν ακούσια, θα ήταν αντίθετη με τον στόχο του Τραμπ να τερματίσει τις ξένες εμπλοκές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επίκεινται περαιτέρω επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας, αλλά ενδέχεται να καταστούν απαραίτητες εάν η προσωρινή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δε συναινέσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της χώρας «όσον αφορά το πετρέλαιο».

protothema.gr