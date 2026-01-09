Σοβαρό επεισόδιο βίας εκτυλίχθηκε στο Κογκρέσο της Ονδούρας, όταν η εθνικίστρια βουλευτής Gladis Aurora López τραυματίστηκε βαριά από εκρηκτικό μηχανισμό που εκτοξεύθηκε από άτομο το οποίο περιγράφεται ως «διαδηλωτής». Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα, ενώ εκφράζονται ανησυχίες και για ενδεχόμενη βλάβη στην ακοή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο κτίριο του Εθνικού Κογκρέσου της Ονδούρας, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εκτοξεύθηκε από διαδηλωτή και εξερράγη κοντά στη βουλευτή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

BREAKING: Video shows someone throwing an explosive toward a crowd near the outskirts of Honduras’ Congress. pic.twitter.com/FB6zypq4qw January 8, 2026

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει λεπτομέρειες για το είδος του μηχανισμού, ούτε για το πώς κατέστη δυνατό να εισαχθεί εντός του κοινοβουλευτικού χώρου.

Η Gladis Aurora López υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη και της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανή βλάβη στην ακοή της, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί επίσημη ιατρική ανακοίνωση για την πλήρη κατάσταση της υγείας της.

The women survived pic.twitter.com/ap38ZiIf7J — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 9, 2026

Η βουλευτής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Ερωτήματα για την ασφάλεια και έρευνα σε εξέλιξη

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο Κογκρέσο της Ονδούρας, ιδίως σε περίοδο αυξημένων πολιτικών εντάσεων και κινητοποιήσεων.

Internacionales | Diputada herida tras ataque con bomba Molotov en Honduras



La diputada nacionalista Gladis Aurora López fue trasladada de emergencia a un hospital luego de resultar herida en un ataque con una bomba Molotov lanzada durante una protesta frente al Congreso de… pic.twitter.com/jqnaz9SDEV — El Jornal SV (@ElJornal_SV) January 8, 2026

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την ταυτότητα του δράστη και τα κίνητρά του.

🇭🇳 EXPLOSIVE DEVICE TARGETS OPPOSITION LAWMAKERS AT HONDURAN CONGRESS



An explosive device targeted National Party deputies during a press conference outside Honduras’ National Congress building in Tegucigalpa on 8 January. Deputy Gladis Aurora López suffered injuries including… pic.twitter.com/POPYgsB5qa — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) January 9, 2026

