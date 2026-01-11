Η κρίση στο Ιράν βαθαίνει, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τρίτη εβδομάδα, παρά τη σκληρή καταστολή, το εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τις απειλές της του καθεστώτος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά πιθανών στρατιωτικών επιλογών στο Ιράν μετά τις αιματηρές διαμαρτυρίες στη χώρα, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN.

Στο φόντο της επιδείνωσης της κατάστασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάβει την Τρίτη εκτενή ενημέρωση για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στην κρίση στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με αξιωματούχους θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι ανέφεραν στο CNN πως ο Τραμπ ενημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες για διάφορα σχέδια παρέμβασης. Ορισμένες από τις συζητήσεις περιελάμβαναν επιλογές που δεν αφορούν την άμεση χρήση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, κάποιες από τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο επικεντρώνονται στο να στοχεύσουν τις υπηρεσίες ασφαλείας της Τεχεράνης που χρησιμοποιούνται για την καταστολή των διαδηλώσεων, ανέφεραν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες εντός της κυβέρνησης ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα και να υπονομεύσουν τις διαδηλώσεις. Οι ανησυχίες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είναι ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα να συσπειρώσουν τον ιρανικό λαό υπέρ της κυβέρνησης ή να οδηγήσουν το Ιράν να ανταποδώσει με τη δική του στρατιωτική δύναμη.

Δεν έχει αποφασίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση σχετικά με την παρέμβαση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, αλλά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, καθώς ο αριθμός των θυμάτων στο Ιράν συνεχίζει να αυξάνεται. Οι επιλογές που εξετάζει ο πρόεδρος δεν περιλαμβάνουν την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN.

Αναφορές για πάνω από 500 νεκρούς

Οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Μέτρα κατά των διαδηλωτών

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Mohammad Movahedi Azad, δήλωσε χθες ότι θα ληφθούν «αμείλικτα, χωρίς επιείκεια ή συμβιβασμούς» νομικά μέτρα κατά των διαδηλωτών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Οι κατηγορίες εναντίον όλων των ταραχοποιών είναι οι ίδιες», δήλωσε ο Movahedi Azad, σύμφωνα με το Tasnim. «Είτε πρόκειται για άτομα που βοήθησαν τους ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες στην καταστροφή και τη ζημιά της δημόσιας ασφάλειας και περιουσίας, είτε για μισθοφόρους που πήραν τα όπλα και προκάλεσαν φόβο και τρόμο στους πολίτες». Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι «όλοι οι εγκληματίες είναι εχθροί σε αυτό το θέμα».

protothema.gr