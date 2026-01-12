Θλίψη και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Ιράν και στη διεθνή κοινότητα η δολοφονία της 23χρονης φοιτήτριας Ρουμπίνα Αμινιάν από δυνάμεις καταστολής κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη.

Όπως έκανε γνωστό η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Iran Human Rights» με έδρα τη Νορβηγία, η 23χρονη κουρδικής καταγωγής φοιτήτρια σχεδίου μόδας στο «Shariati College» της Τεχεράνης δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου, όταν αφού έφυγε από τη σχολή της θέλησε να ενωθεί με τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται πάνω από δύο εβδομάδες κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

BREAKING:



Huge crowds of Iranian anti-regime protesters are out on the streets of the city of Shahsavar tonight. They are chanting:



“Long Live the Shah” pic.twitter.com/mrHxII1dxP January 11, 2026

Πηγές κοντά στην οικογένεια της 23χρονης δήλωσαν στην «Iran Human Rights» πως η νεαρή φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από τις δυνάμεις καταστολής. Μόλις οι γονείς της 23χρονης Ρουμπίνα πληροφορήθηκαν τον θάνατο της κόρης τους ταξίδεψαν από την πόλη Κερμανσάχ όπου ζουν στην Τεχεράνη για να αναγνωρίσουν την σορό. «Η οικογένεια μεταφέρθηκε σε μια τοποθεσία κοντά στο κολλέγιο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι και τον λαιμό από κυβερνητικές δυνάμεις. Αρχικά, δεν επετράπη στην οικογένεια να αναγνωρίσει τη σορό της Ρουμπίνα και αργότερα δεν τους επετράπη να πάρουν τη σορό της μαζί τους», δήλωσαν πηγές κοντά στην οικογένεια Αμινιάν στην οργάνωση «Iran Human Rights».

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF January 11, 2026

«Δεν ήταν μόνο η κόρη μου. Είδα εκατοντάδες σορούς με τα ίδια μου τα μάτια», δήλωσε η μητέρα της 23χρονης φοιτήτριας. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Ρουμπίνα Αμινιάν η οικογένεια έπρεπε μόνη της να ψάξει ανάμεσα στις σορούς για να βρει και να αναγνωρίσει τη νεαρή κοπέλα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως οι συγγενείς της 23χρονης είδαν εκατοντάδες νεαρά παιδιά νεκρά κοντά στο άψυχο σώμα της φοιτήτριας.

Μετά από δυσκολίες η οικογένεια εντόπισε τη σορό και τελικά έλαβε την άδεια να την μεταφέρει στην πόλη Κερμανσάχ, γενέτειρα της άτυχης Ρουμπίνα. Όμως όταν έφτασαν στην οικία τους μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους γονείς της 23χρονης. Δυνάμεις ασφαλείας είχαν περικυκλώσει τον χώρο και δεν επέτρεψαν στην οικογένεια να θρηνήσει και να θάψει την 23χρονη. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Ρουμπίνα Αμινιάν η οικογένεια αναγκάστηκε να θάψει τη σορό της κατά μήκος του δρόμου μεταξύ των κουρδικών πόλεων Κερμανσάχ και Καμγιαράν, στο δυτικό τμήμα του Ιράν.

The 24-year-old student Robina Aminian was shot dead in Tehran by the Islamic regime’s security forces while out protesting on the streets.



Rest in Peace Robina pic.twitter.com/U48hICY4cf — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Οι φίλοι της Ρουμπίνα Αμινιάν περιγράφουν την 23χρονη φοιτήτρια ως «μια νεαρή γυναίκα γεμάτη χαρά για τη ζωή και πάθος για το σχέδιο μόδας, τα όνειρα της οποίας θάφτηκαν από την βίαιη καταστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Μετά τη δολοφονία της Ρουμπίνα Αμινιάν το όνομά της έχει γίνει hashtag στα social media ενώ πολλές φωτογραφίες της και βίντεο απεικονίζουν την ίδια και αποδεικνύουν το πάθος της για τη μόδα.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA (Human Rights Activists in Iran) η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.

protothema.gr