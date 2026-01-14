Το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους σε περίπτωση επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters την Τετάρτη. Η δήλωση έρχεται στον απόηχο απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενη παρέμβαση, εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Τεχεράνη έχει ήδη ενημερώσει χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες χώρες θα αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν. Παράλληλα, ζήτησε από τις κυβερνήσεις αυτές να ασκήσουν πιέσεις στην Ουάσινγκτον ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι έχει διακοπεί η «απευθείας επικοινωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξαιτίας των απειλών Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι σκληρό μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, απειλώντας πως οι ΗΠΑ θα «αντιδράσουν σκληρά», εάν εκτελεστούν διαδηλωτές.

Συγγενείς του26χρονου Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν στο BBC ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν πως είναι η πρώτη φορά που το Ιράν παίρνει τόσο γρήγορα μια τέτοια απόφαση.

«Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα… Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα αν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε ο Τραμπ μιλώντας στο CBS News.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τις δολοφονίες και προέτρεψε τον κόσμο να «συνεχίσει τις διαμαρτυρίες».

«Ακύρωσα όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονίαδιαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!», πρόσθεσε.

