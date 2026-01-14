Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχεδόν προεξοφλούν ότι η Γροιλανδία, αργά ή γρήγορα –και μάλλον σύντομα– θα περάσει στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι και το ευρύτερο πολιτικό και γεωστρατηγικό πλαίσιο που ενισχύει τα σενάρια για αυξημένη αμερικανική εμπλοκή στο τεράστιο νησί της Αρκτικής.

Το κλίμα υπέρ της απόκτησης του εδάφους της Δανίας «σιγοντάρει» και ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του. Το δίλημμα είναι πια στους ώμους των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας που πρέπει να αποφασίσουν ποιον δρόμο θα πάρουν.

Δείτε το σκίτσο:

Στο σκίτσο, που μάλλον είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δύο έλκηθρα είναι μπροστά σε σταυροδρόμια.

Ένας δρόμος οδηγεί προς τον Λευκό Οίκο και τη λιακάδα και ο άλλος προς τη θύελλα που επικρατεί στην Κίνα και τη Ρωσία, δυο χώρες που κατά τον Τραμπ επιβουλεύονται τη Γροιλανδία.

Το ερώτημα είναι απλό: «Γροιλανδέ, ποιο δρόμο θα πάρεις;».

Πιο ξεκάθαρα και απλά δεν θα μπορούσε να το θέσει ο Λευκός Οίκος που μοιάζει πάντως να αγνοεί δημοσκοπήσεις στη Γροιλανδία που δείχνουν ότι θέλουν την ανεξαρτησία, αλλά όχι την προοπτική να γίνουν η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

