Σοκ προκαλεί η αδιανόητη τραγωδία που εκτυλίχθηκε την Τρίτη στο Νιού Τζέρσεϊ, όπου μια μητέρα σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά της, αγόρια 5 και 7 ετών, σε υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Τα δύο αγόρια βρήκε νεκρά ο πατέρας τους όταν επέστρεψε στο σπίτι το απόγευμα εκείνης της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο παιδιά είχε σκοτώσει η 35χρονη μητέρα τους Priyatharsini Natarajan.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο παιδιά είχαν στραγγαλιστεί από τη μητέρα τους, η οποία και συνελήφθη.

Κατά τις ίδιες πηγές η 35χρονη είχε αφήσει και σημείωμα στο οποίο ομολογούσε ότι σχεδίαζε την άγρια δολοφονία ενώ εξέφραζε την πρόθεσή της να αυτοκτονήσει.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο της διπλής παιδοκτονίας.

Η Natarajan, το βλέμμα της οποίας ήταν κενό στη φωτογραφία μετά τη σύλληψή της, κατηγορείται για δύο αδικήματα πρώτου βαθμού δολοφονίας και τρίτου βαθμού κατοχής όπλου για παράνομο σκοπό.

