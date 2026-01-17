Βίντεο από την επιχείρηση διαφυγής της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα που οργάνωσε και υλοποίησε τη μυστική αποστολή που της επέτρεψε να εγκαταλείψει τη χώρα τον περασμένο μήνα, έπειτα από έναν χρόνο κρυμμένη, προκειμένου να μεταβεί στη Νορβηγία και να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, επικεφαλής του Ιδρύματος Διάσωσης Grey Bull, δήλωσε στο CBS News τον Δεκέμβριο ότι από τις εκατοντάδες διασώσεις που πραγματοποίησε η οργάνωσή του, αυτή ήταν μια από τις πιο απαιτητικές και «ανταποδοτικές».

Η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε μια βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί, την παρέλαβε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων και η ομάδα του, οι οποίοι την περίμεναν σε μια άλλη βάρκα.

«Αυτοί είναι, αυτοί είναι, αυτοί είναι», ακούγεται να λέει ο Στερν στο βίντεο, καθώς φώτα από τη βάρκα της ηγετίδας της αντιπολίτευσης, εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν το σκάφος του.

Αφού επιβεβαιώσει την ταυτότητα της Ματσάδο της απευθύνει τον λόγο: «Γεια σου, Μαρία. Το όνομά μου είναι Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε κατάλαβα», της λέει καθώς ανεβαίνει.

«Τόσο βρεγμένη και τόσο κρύα», ακούγεται να λέει. «Είμαι η Μαρία Κορίδα Ματσάδο… Είμαι ζωντανή, είμαι ασφάλης και ευγνώμων στη Grey Bull» προσθέτει.

skai.gr