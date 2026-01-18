Βαρύ απολογισμό άφησαν πίσω τους οι διαδηλώσεις στο Ιράν, με τουλάχιστον 5.000 νεκρούς, ανάμεσά τους περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ανέφερε περιφερειακός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, απέδωσε τους θανάτους σε «τρομοκράτες και ένοπλους ταραχοποιούς» που σκότωσαν «αθώους Ιρανούς».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ορισμένες από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, όπου δρουν κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες και όπου και σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών σημειώνονταν από τα πιο βίαια επεισόδια.

«Δεν αναμένεται ο τελικός απολογισμός να αυξηθεί απότομα», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» υποστήριξαν και εξόπλισαν όσους κατέβηκαν στους δρόμους.

Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν συχνά τις ταραχές σε ξένους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, βασικού αντιπάλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Ιούνιο.

Η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανέφερε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 3.308, ενώ άλλες 4.382 περιπτώσεις βρίσκονται υπό εξέταση. Η οργάνωση δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η κουρδική οργάνωση δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, έχει αναφέρει ότι ορισμένες από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν.

