Εικόνες πρωτοφανούς έντασης καταγράφονται στη Ρωσία, καθώς σε μεγάλο τμήμα της χερσονήσου Καμτσάτκα οι σφοδρές χιονοπτώσεις έφτασαν ακόμη και τα 1,5 έως 2 μέτρα, με αποτέλεσμα ολόκληρες γειτονιές να θαφτούν κάτω από το χιόνι.

Να σημειωθεί ότι ήταν τόσο πολύ το χιόνι που έριξε που σε σχηματίστηκαν ακόμη και χιονοστιβάδες.

Η περιοχή μετρά ήδη δύο θύματα από τον ισχυρό χιονιά, τον δριμύτερο που καταγράφεται την τελευταία τριακονταετία.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την χιονοθύελλα

Τα σχολεία έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί.

Forget Western New York! In Russia’s far east, a snowstorm that began Jan 12 dumped almost constant heavy snow across much of the Kamchatka Peninsula for several days. Some areas saw 5–7 ft of snow, and drifts piled up#Kamchatka #Russia #FarEastRussia #RussianWeather… pic.twitter.com/7sV4lN61qF — Ben Spath (@Benjamin_WSpath) January 19, 2026

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από όγκους χιονιού που έπεφτε από στέγες, σύμφωνα με πληροφορίες από το The Moscow Times.

Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει στον δεύτερο σε ορισμένες φορές μέχρι και τον τέταρτο όροφο των κτηρίων.

Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler. Kar fırtınası binaları örttü. ❄️ pic.twitter.com/oJLbU6Jrzx January 17, 2026

Οι άνθρωποι σκάβουν στο χιόνι για να μπορέσουν να μπουν στα σπίτια τους.

🇷🇺 | En la región de Kamchatka, en Rusia, un vecino tuvo que cavar un túnel para llegar a la puerta de su casa, totalmente sepultada por la nieve. Se trata de la mayor acumulación en 146 años, superando récords de 1880. pic.twitter.com/ZaddqM7qYd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 17, 2026

Ολόκληρη αυτήν την εβδομάδα, πολλά συστήματα χαμηλής πίεσης που σχηματίζονται στην Οχοτσκική Θάλασσα έχουν σαρώσει την Καμτσάτκα και άλλα μέρη της Άπω Ανατολής, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις ρεκόρ.

