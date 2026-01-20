Στη δημοσιότητα έδωσε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σακραμέντο βίντεο από τις δραματικές στιγμές της καταδίωξης και της φονικής επέμβασης αστυνομικών εναντίον του πρώην βοηθού σερίφη Μάρβιν Μοράλες στην Καλιφόρνια, ο οποίος είχε προηγουμένως μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον 11χρονο γιο του.

Το βίντεο στο οποίο περιγράφεται τι συνέβη στις 2 Δεκεμβρίου, ξεκινά με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν με περιπολικά το αυτοκίνητο του Μοράλες και καταλήγει με τους ίδιους να ρίχνουν βροχή από σφαίρες και να σκοτώνουν τον πρώην συνάδελφό τους αφού αυτός δεν υπάκουσε στις εκκλήσεις να τους πλησιάσει.

Ο 40χρονος Μοράλες είχε ενταχθεί στο σώμα το 2017 αλλά απολύθηκε τον Φεβρουαρίου του 2024 μετά από υποτιθέμενη υπερβολική δόση φαιντανύλης που πήρε μέσα στο αστυνομικό τμήμα τον Οκτώβριο του 2023, αφού πήρε τα ναρκωτικά από κάποιον που σταμάτησε για ανάκριση. Τότε είχε πει ότι υπέφερε από ψυχικά προβλήματα και ήθελε να αυτοκτονήσει, αλλά οι ισχυρισμοι του δεν έπεισαν.

Ο Μοράλες στο νοσοκομείο μετά την υποτιθέμενη απόπειρα αυτοκτονίας με φαιντανύλη το 2023

Η δολοφονία που οδήγησε στον θάνατο του 40χρονου Μοράλες αποκαλύφθηκε το πρωί της 2ας Δεκεμβρίου όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν για ένα αγόρι που είχε μαχαιρωθεί πολλές φορές στο σπίτι του, με τον πατέρα του να θεωρείται ο δράστης.

Τότε, μάλιστα, οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει ότι από το σπίτι έλειπαν και όπλα που είχε καταχωρίσει στο όνομά του ο Μοράλες.

Αρχικά η αστυνομία εντόπισε το όχημα του Μοράλες σε αυτοκινητόδρομο με την καταδίωξη να σταματά όταν ο πρώην αστυνομικός έχασε τον έλεγχο και το όχημα απογειώθηκε πριν σταματήσει δίπλα σε ένα δέντρο.

«Οι αστυνομικοί και οι αξιωματικοί έδωσαν πολλές εντολές στον Μοράλες να βγει από το όχημα και να περπατήσει προς το μέρος τους» είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας

«Περπάτα προς το μέρος μας, Μάρβιν!. Περπάτα προς το μέρος μας. Μην το αγγίζεις! Μην το αγγίζεις, άφησέ το κάτω» του φώναξε ο ένας αστυνομικός. «Μάρβιν, μην το κάνεις. Μην το πιάσεις φίλε», φώναξε ένας δεύτερος βοηθός σερίφη πριν να ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί και ο Μοράλες να πέσει δίπλα στο όχημά του.

