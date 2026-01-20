Μια στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Γροιλανδίας δεν θεωρείται πιθανή, ωστόσο η περιοχή πρέπει να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα» είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ.

«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.

Σύμφωνα με τον Νίλσεν, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών, με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενες διαταραχές στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, εξετάζεται η διανομή νέων οδηγιών προς τον πληθυσμό, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η σύσταση για αποθήκευση επαρκών τροφίμων για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρέπει χρειάζεται να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία για λόγους ασφάλειας, ενώ νωρίτερα την Τρίτη ανάρτησε εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να τοποθετεί μία αμερικανική σημαία στο νησί. Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, αποτελεί μέρος του Βασίλειο της Δανίας, διαθέτει όμως δική της κυβέρνηση που διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων εσωτερικής διακυβέρνησης, με εξαίρεση την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Τις τελευταίες ημέρες, η Δανία έχει αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα στη Γροιλανδία, ενισχύοντας την άμυνα της Αρκτικής.

Η Γροιλανδία βρίσκεται «υπό μεγάλη πίεση» και «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομικών του νησιού και πρώην ηγέτης του, Μούτε Μπ. Έγκεντε.

Σε μια κίνηση για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, η Δανία και ακόμη επτά χώρες του ΝΑΤΟ ανέπτυξαν την περασμένη εβδομάδα έναν μικρό αριθμό αξιωματικών στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Arctic Endurance.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Γροιλανδίας την Τρίτη, η Μικτή Διοίκηση Αρκτικής της Δανίας σχεδιάζει πλέον την επέκταση των στρατιωτικών ασκήσεων, με στόχο να διεξάγονται ενδεχομένως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει νέους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου σε οκτώ συμμάχους του ΝΑΤΟ που αποστέλλουν στρατιωτικό προσωπικό, κλιμακώνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε την Τρίτη ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί να απαντήσει εάν οι δασμοί εφαρμοστούν, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Αν ξεκινήσει ένας εμπορικός πόλεμος εναντίον μας, τότε προφανώς θα πρέπει να απαντήσουμε. Θα εξαναγκαστούμε να το κάνουμε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων στο Δανικό Κοινοβούλιο. «Ελπίζω να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να καταφέρουμε να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».

skai.gr / protothema.gr