Ένοχη κρίθηκε από βρετανικό δικαστήριο μία γυναίκα, η οποία κρατούσε αιχμάλωτη για 25 χρόνια μία άλλη γυναίκα με μαθησιακές δυσκολίες και τη χρησιμοποιούσε ως σκλάβα, υποβάλλοντάς τη σε συστηματική κακοποίηση και εξευτελισμούς.

Η 56χρονη Μάντι Γουίξον, μητέρα δέκα παιδιών, ανάγκαζε το θύμα να καθαρίζει υπό άθλιες συνθήκες το σπίτι της στο Tewkesbury του Gloucestershire στη Βρετανία στερώντας της τροφή και βασικές ανάγκες. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, της έδινε να ζει από υπολείμματα, της έριχνε απορρυπαντικό στο στόμα, τη ράντιζε με χλωρίνη στο πρόσωπο και της ξύριζε επανειλημμένα το κεφάλι παρά τη θέλησή της.

Το δικαστήριο του Γκλούσεστερ έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για ψευδή φυλάκιση, καταναγκαστική εργασία και πρόκληση σωματικής βλάβης. Ο δικαστής Ίαν Λόρι χαρακτήρισε την υπόθεση ως υπόθεση με «ντικενσιανή ποιότητα», περιγράφοντας τη βιαιότητα και την εξαθλίωση που υπέστη το θύμα.

Επειδή υπήρχαν περιορισμοί στη δημοσιοποίηση στοιχείων, λεπτομέρειες της υπόθεσης γίνονται γνωστές σήμερα. Το θύμα, το οποίο το BBC αναφέρει με το ψευδώνυμο «Κ», γεννήθηκε σε προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και, σε ηλικία περίπου 16 ετών το 1996, παραδόθηκε στη Γουίξον, η οποία είχε χαλαρή σχέση με την οικογένειά της.

Η γυναίκα, σήμερα στα 40 της, εντοπίστηκε από την αστυνομία στις 15 Μαρτίου 2021, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασε ένας από τους γιους της κατηγορούμενης για την κατάστασή της. Στο δικαστήριο κατατέθηκε ότι δεχόταν τακτικούς ξυλοδαρμούς, ακόμη και με σκουπόξυλο, με αποτέλεσμα να χάσει δόντια, ενώ της απαγορευόταν να φύγει από το σπίτι και αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τη νύχτα.

Αστυνομικοί περιέγραψαν το δωμάτιο στο οποίο διέμενε ως «κελί φυλακής», ενώ στο σπίτι ζούσαν κατά περιόδους έως και 13 άτομα. Όπως και άλλα μέλη του νοικοκυριού, το θύμα είχε χάσει πολλά δόντια λόγω πλήρους έλλειψης οδοντιατρικής φροντίδας. Κατά τη διάσωσή της έφερε ουλές στο πρόσωπο από τη χλωρίνη και έντονους κάλους στα πόδια και τους αστραγάλους από τον συνεχή καθαρισμό στα γόνατα.

Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν νιώθω ασφαλής. Η Mandy με χτυπάει συνέχεια». Ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν υποσιτισμένη, ενώ οδοντίατρος κατέθεσε ότι υπέφερε επί χρόνια από αθεράπευτες λοιμώξεις και αποστήματα.

Η Γουίξον αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να καταδικαστεί στις 12 Μαρτίου. Κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, δήλωσε ότι «δεν έχει πολλά να πει» στο θύμα και αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Gloucestershire, από τη στιγμή που διασώθηκε, η γυναίκα ζει πλέον με ανάδοχη οικογένεια, φοιτά σε κολέγιο και έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό. «Ανθίζει και ζει μια υγιή ζωή», ανέφεραν οι αρχές, ενώ η Εισαγγελία υπογράμμισε ότι η πρόοδός της αποτελεί απόδειξη της δύναμης και της αντοχής της, καθώς προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της.

