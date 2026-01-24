Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα, όταν ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν μόλις τελείωσε την ομιλία του ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα. Με τους διαδηλωτές να πετούν βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό γραφείο και τους αστυνομικούς να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και ρίψη νερού από ειδικά οχήματα για να διαλύσει το πλήθος. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν με τους διαδηλωτές να μετακινούνται προς το Κοινοβούλιο.

Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν με εγκαύματα και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άγνωστος είναι ο μέχρι στιγμής αριθμός των τραυματισμών διαδηλωτών.

Η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά το απόγευμα του Σαββάτου 24/1, μετά από κάλεσμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αιτήματα την παραίτηση της κυβέρνησης καθώς και απαντήσεις για κατηγορίες διαφθοράς και πολιτικά σκάνδαλα που αφορούν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη.

Μεταξύ των αιτημάτων των διαδηλωτών περιλαμβάνονται αναφορές σε υποθέσεις που φέρονται να εμπλέκουν και την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, στο πλαίσιο ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Αλβανία.