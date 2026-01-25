Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει η Νούουκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, μετά από γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης που έχει επηρεάσει ολόκληρη την πόλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παροχής ενέργειας Nukissiorfiit.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η φύση του περιστατικού που προκάλεσε τη διακοπή. Η Nukissiorfiit ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ τεχνικά συνεργεία εργάζονται για τον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος.

BREAKING: Camera captures moment massive power outage hits Greenland’s capital Nuuk after ‘accident’ https://t.co/P0VHNJai9w pic.twitter.com/AtnX9k84v3 January 25, 2026

Η διακοπή ρεύματος σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για τη Γροιλανδία, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στο νησί. Η Δανή πρωθυπουργός βρέθηκε στη Γροιλανδία την Παρασκευή, δηλώνοντας τη «μεγάλη υποστήριξη» της Δανίας προς τους κατοίκους της αυτόνομης περιοχής της Αρκτικής.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από μια ταραχώδη εβδομάδα, κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από απειλές περί κατάληψης της Γροιλανδίας δια της βίας και συμφώνησε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις. Η Φρεντέρικσεν είχε μεταβεί στο νησί δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον της Γροιλανδίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

protothema.gr