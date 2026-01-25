Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στον νότιο Λίβανο στόχευσε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ, η οποία, σύμφωνα με τον Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή οπλισμού, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες και έναν νεκρό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), το πλήγμα σημειώθηκε σε κτίριο στο χωριό Μπιρ ελ-Σανασέλ, κοντά στην περιοχή Κερμπέτ Σελέμ, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, αξιοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ ως χώρος παραγωγής όπλων. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα είχε εντοπίσει αυξημένη δραστηριότητα μελών της οργάνωσης στο συγκεκριμένο σημείο.
Λιβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ γίνεται λόγος και για έναν νεκρό.
Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστό αεροπορικό πλήγμα στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν επιπλέον στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με λιβανικά δημοσιεύματα, η επίθεση έπληξε τα περίχωρα του χωριού Ναμπί Τσιτ, νότια της πόλης Μπάαλμπεκ.
Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι «η δραστηριότητα τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνιστά παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αποτελεί απειλή για το Κράτος του Ισραήλ».