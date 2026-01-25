Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στον νότιο Λίβανο στόχευσε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ, η οποία, σύμφωνα με τον Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή οπλισμού, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες και έναν νεκρό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), το πλήγμα σημειώθηκε σε κτίριο στο χωριό Μπιρ ελ-Σανασέλ, κοντά στην περιοχή Κερμπέτ Σελέμ, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, αξιοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ ως χώρος παραγωγής όπλων. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα είχε εντοπίσει αυξημένη δραστηριότητα μελών της οργάνωσης στο συγκεκριμένο σημείο.

In less than 60 minutes, Israel carried out a series of airstrikes near health facilities in Lebanon, and burned Haifa Hospital in Gaza, violating ceasefire agreements, and international law with absolutely no consequences.



This is another war crime and the ICC remains silent. pic.twitter.com/pcWxT6UgSw January 25, 2026

Λιβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ γίνεται λόγος και για έναν νεκρό.

Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστό αεροπορικό πλήγμα στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν επιπλέον στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με λιβανικά δημοσιεύματα, η επίθεση έπληξε τα περίχωρα του χωριού Ναμπί Τσιτ, νότια της πόλης Μπάαλμπεκ.

צה"ל תקף מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו באתר לייצור אמצעי לחימה בדרום לבנון



צה"ל תקף לפני זמן קצר מבנה ממנו פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביר א-סנסל שבדרום לבנון.



בתקופה האחרונה צה"ל זיהה פעילות של מחבלי הארגון במבנה, ששימש כאתר ייצור אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור… pic.twitter.com/ewyAOd2hDU January 25, 2026

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι «η δραστηριότητα τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνιστά παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αποτελεί απειλή για το Κράτος του Ισραήλ».

