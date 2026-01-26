«Η πρόσφατη ανακοίνωση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών δεν φανέρωσε μόνον πού μπορεί να φτάσουν οι προπαγανδιστές, αλλά ποιος έχει το πάνω χέρι και στα εκκλησιαστικά στη Ρωσία», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σχολιάζοντας τις ρωσικές κατηγορίες σε βάρος του.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα των Αθηνών «ΝΕΑ» Σαββατοκύριακο (24.1.2026) ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο τον ανησυχούν οι ρωσικές επιθέσεις προς το πρόσωπό του και τον φοβίζουν όλα αυτά που λένε για τον ίδιο, τόνισε μεταξύ άλλων: «Να φοβηθώ; Όχι, όχι! Σιγά μη φοβηθώ τη ρωσική προπαγάνδα. Δεν φοβάμαι ούτε τις ψευδείς και κατασκευασμένες πληροφορίες που διακινούν, ούτε τις σχεδιασμένες από διάφορες υπηρεσίες βρώμικες επιθέσεις τους, ούτε τις συκοφαντίες που εκτοξεύουν εις βάρος του Πατριαρχείου μας και του προσώπου μου, ούτε τα ρωσικά trolls του διαδικτύου, ούτε τις ιστοσελίδες – φερέφωνά τους. Δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο ίσως σχεδιάζουν Ό,τι και να κάνουν για να συσκοτίσουν την αλήθεια, δεν μπορούν να την κρύψουν, δεν μπορούν να παραπλανούν για πάντα τους πάντες. Αντιθέτως, αυτοί όλοι θα πρέπει να φοβούνται την Ημέρα της Κρίσεως. Αν, ασφαλώς, πιστεύουν. Και, μεταξύ πολλών άλλων, θα κριθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για το ότι τον χαρακτήρισαν ¨ιερό¨, αλλά και για τις προσπάθειές τους να διαλύσουν την ενότητα της Ορθοδοξίας, εφαρμόζοντας σταλινικές προπαγανδιστικές τακτικές, με στόχο να την ελέγξουν, να την υποτάξουν, και να χειραγωγήσουν τους ορθοδόξους λαούς. Προφανώς, επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ρωσοκίνητο υβρίδιο, ένα μόρφωμα που δεν θα έχει σχέση με Ορθοδοξία».

Ο Πατριάρχης εξέφρασε την αγωνία του για όλη τη Μέση Ανατολή. «Μας ανησυχεί η συρρίκνωση της χριστιανικής παρουσίας στους τόπους όπου γεννήθηκε, δίδαξε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Μας πληγώνει να βλέπουμε τις αδελφές και τους αδελφούς μας να υποφέρουν και να κινδυνεύουν ζώντας σε περιβάλλοντα ανασφάλειας και συγκρούσεων. Στεκόμαστε, όπως πάντοτε, αλληλέγγυοι στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων», ανέφερε. Συναφώς, εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι τοπικές κυβερνήσεις, αλλά και όλοι όσοι εργάζονται για μία ειρηνική Μέση Ανατολή, θα συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, αλλά και όλων των κατοίκων, με τη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης και οικονομικής ανάπτυξης. Είναι δικαίωμα των χριστιανών αδελφών μας να παραμείνουν στον τόπο όπου γεννήθηκαν. Όσοι δε ξεριζώθηκαν να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο στις πατρογονικές εστίες τους».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στέλνει μήνυμα ενότητας και σταθερότητας, τονίζοντας ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να παραμείνει φως ειρήνης και ενότητας», παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Σε σχετική ερώτηση για την Ουκρανία απάντησε ότι η ειρήνη πρέπει και μπορεί να επανέλθει στην χώρα αυτή, με σεβασμό στην εθνική της ανεξαρτησία και με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκροτήσεώς της για να υπάρξει μία ελπιδοφόρα προοπτική για όλους τους Ουκρανούς, και ασφαλώς για τους ορθόδοξους αδελφούς μας που ενωμένοι θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή.

«Η πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, από την οποία έλαβαν το βάπτισμα πολλοί λαοί, μεταξύ των οποίων και οι σημερινοί Ουκρανοί και Ρώσοι, δέεται προς τον Άρχοντα της ειρήνης Χριστό, με όλη τη δύναμή της, να σταματήσει αυτό το αιματοκύλισμα και να αποκατασταθεί και πάλι η ειρήνη», δήλωσε ο κ. Βαρθολομαίος.