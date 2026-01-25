Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (25/1) στη Βραζιλία, όταν κεραυνός έπληξε συγκέντρωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, εν μέσω ισχυρής καταιγίδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής.
Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο Μνημείο JK, στον κεντρικό μνημειακό άξονα της Βραζιλίας, περιμένοντας την άφιξη πορείας υπέρ του Μπολσονάρου. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί από τον ομοσπονδιακό βουλευτή Νικόλας Φερέιρα.
Ο κεραυνός έπεσε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, με τις αρχές να στήνουν άμεσα σκηνή έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Συνολικά 72 άτομα δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ 30 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε υπέρ του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Βραζιλίας.