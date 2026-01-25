Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (25/1) στη Βραζιλία, όταν κεραυνός έπληξε συγκέντρωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, εν μέσω ισχυρής καταιγίδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής.

En Brasil, hacen una manifestación a favor de Bolsonaro y les cae un rayo encima!

Hasta la naturaleza se opone! 🤣🤣 pic.twitter.com/h1xztNaMrB January 25, 2026

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο Μνημείο JK, στον κεντρικό μνημειακό άξονα της Βραζιλίας, περιμένοντας την άφιξη πορείας υπέρ του Μπολσονάρου. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί από τον ομοσπονδιακό βουλευτή Νικόλας Φερέιρα.

Ο κεραυνός έπεσε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, με τις αρχές να στήνουν άμεσα σκηνή έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Συνολικά 72 άτομα δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ 30 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

BRASÍLIA: Manifestante é levada ao Hospital de Base de Brasília após queda de descarga elétrica. O raio atingiu um grupo de bolsonaristas que estavam em ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, na região do Memoral JK. Chove forte na região. pic.twitter.com/fbD9hq37r8 — Renato Souza (@reporterenato) January 25, 2026

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε υπέρ του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Βραζιλίας.

