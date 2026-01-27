Πάνω από χίλιοι κάτοικοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην κωμόπολη Νισέμι, στην ανατολική Σικελία λόγω κακοκαιρίας.

Στην πόλη Νισέμι, οι αρχές δημιούργησαν «κόκκινη ζώνη», στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση. Οι υπεύθυνοι του δήμου δεν αποκλείουν, τις επόμενες ώρες, ο αριθμός των εκκενώσεων να αυξηθεί.

Αρκερά σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της κατολίσθησης έχουν υποστεί ζημιές, λόγω της καθίζησης του εδάφους. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Eξαιτίας της κατολίσθησης έχει κλείσει ο ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν την πόλη αυτή των 30.000 κατοίκων με την υπόλοιπη Σικελία. Οι πολίτες που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προς το παρόν φιλοξενούνται σε κλειστό γήπεδο του Νισέμι ή από συγγενείς και φίλους.

