Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, σκορπίζοντας θλίψη και συγκλονισμό.

Για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων μίλησε στο Orange Press ο Στέφανος Δελιόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, οδοντίατρος και ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ επί χρόνια.

«Οι πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που άκουσα τώρα από τον σύνδεσμο είναι ότι θα μεταβεί ο Πρόξενος, με ελικόπτερο και θα πάει να συντονίσει εκεί τα παιδιά». «Ήτανε κι ένας μπαμπάς από ένα παιδί εκεί, έλεγε ‘πέστε μου αν ζει ο γιος μου‘».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως εξήγησε, ένας από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν επικοινώνησε με την Αλεξάνδρεια: «Εμείς τώρα ό,τι μάθαμε είναι επειδή πήρε ένα παιδί από αυτούς που τράκαρε, ο οποίος είναι καλά. Και αυτός μπόρεσε και είπε “είμαι καλά, τρακάραμε”, αλλά επειδή τους πήγαν τον καθένα σε διαφορετικά νοσοκομεία, δεν ξέρει κι αυτός τώρα, στα χαμένα ήταν το παιδί».

Σύμφωνα με τον κ. Δελιόπουλο, «ο δρόμος μπροστά από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει κλείσει», καθώς έχει μαζευτεί κόσμος στο σημείο.

«Προχθές μαζί ήμασταν όλοι αυτοί. Ποτό πίναμε στον σύνδεσμο όλοι μαζί. Ήρθανε, πήραν τα εισιτήρια χθες και ταξίδεψαν σήμερα. Να περάσουν από Ρουμανία τώρα… Γιατί πήγαν από κει; Δεν ξέρω, να γλιτώσουν κάποια σύνορα ίσως, με βίζες. Θα πήγαιναν μέσω από Βελιγράδι, Ρουμανία και θα έφευγαν Ουγγαρία» πρόσθεσε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ηλικίες είπε ότι τα θύματα ότι «ήταν, 21, 22, 24 ετών».

