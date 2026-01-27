Πολλά τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία, η οποία κόστισε τη ζωή σε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι αρμόδιοι αναζητούν απαντήσεις για το πως το βαν που του μετέφερε, έπεσε αφρενάριστο πάνω στην νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα.

Tην εκδοχή της ελαφράς σύγκρουσης με το φορτηγό που μόλις είχε προσπεράσει, το μοιραίο minibus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δίνει η ρουμανική Aστυνομία: Σύμφωνα με τις Αρχές της Τιμισοάρα φαίνεται πως ο οδηγός του minibus, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του μετά την προσπέραση να ακούμπησε στο εμπρός αριστερό μέρος του βυτιοφόρου με το πίσω δεξί του μέρος, κάτι που τον έστειλε και πάλι στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με την νταλίκα.

Ωστόσο, ενώ από το βίντεο φαίνεται το μοιραίο minibus να κινείται για να ξαναμπεί στη λωρίδα του, δεν φαίνεται να έχει χτυπηθεί πίσω. Κάτι που εκτός των άλλων θα αποσταθεροποιούσε πλήρως την πορεία του, ενώ εδώ φεύγει ξανά ομαλά προς τα αριστερά.

Την ίδια στιγμή ο οδηγός φαίνεται να μην πατά καθόλου φρένο έως και τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς τα φώτα των STOP δεν ανάβουν ούτε δευτερόλεπτο. Από αυτό φαίνεται πως ο οδηγός, όχι μόνον δεν έκανε καμία προσπάθεια να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του, αλλά ούτε καν επιχείρησε να φρενάρει, πέφτοντας με όλη την ταχύτητά του πάνω στην νταλίκα.

Η πιθανότητα κλαταρίσματος ενός ελαστικού μάλλον απομακρύνεται και αυτή από το κάδρο των αιτιών της τραγωδίας, καθώς ο οδηγός ή θα είχε προσπαθήσει να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία του, ή θα είχε φρενάρει που δεν φαίνεται να έχει κάνει.

Επίσης αποκλείεται να αποκοιμήθηκε, καθώς δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση έχει επιχειρήσει προσπέρασμα. Δεν γίνεται να ξεκινάς ένα προσπέρασμα και να σε παίρνει ο ύπνος μόλις το έχεις σχεδόν ολοκληρώσει.

Κάπως έτσι και με δεδομένο πως μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλα στοιχεία, οι πιθανότητες συγκεντρώνονται στο να έχει πάθει κάτι παθολογικό ο οδηγός (πχ ανακοπή).

Και αυτό γιατί από το βίντεο φαίνεται να ξεκινά τη διαδικασία να επιστρέψει στη λωρίδα του και ξαφνικά, δίχως εμφανή λόγο, επιστρέφει το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει αφρενάριστο πάνω στην νταλίκα.

