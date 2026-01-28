Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου, στην Τουρκία.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο Νιγηριανός πρόεδρος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη διάρκεια της τελετής υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας. Τον κ. Τινούμπου υποδεχόταν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü



📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koluna girerek Tinubu'ya yardım etti https://t.co/t1okaLg1ZU pic.twitter.com/wuZLQznIsS January 27, 2026

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε τη στιγμή που ο Νιγηριανός πρόεδρος χαιρετούσε τα στρατεύματα, πριν χάσει την ισορροπία του και καταλήξει στο έδαφος.

Με τη συνδρομή των παρευρισκομένων, ο Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου σηκώθηκε αμέσως και διαπιστώθηκε ότι δεν υπέστη τραυματισμό. Παρά το περιστατικό, το επίσημο πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά, έπειτα από ολιγόλεπτη διακοπή.

