Τρία αδέρφια έχασαν τη ζωή τους στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν έπεσαν προσπάθησαν να κάνουν πατινάζ σε παγωμένη λίμνη όταν άρχισε να σπάει ο πάγος.

Η Σεγιέν Χάνγκαμαν, η μητέρα των αγοριών, είπε ότι προσπάθησε να τα σώσει σηκώνοντάς τα από το νερό και τοποθετώντας τα στον πάγο, αλλά αυτός συνέχιζε να έσπαγε.

«Ήταν τρία και εγώ μία.. γι’ αυτό δεν μπόρεσα να τα σώσω», δήλωσε στο CBS News, τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC.

Περιέγραψε τους γιους της, ηλικίας έξι, οκτώ και εννέα ετών, ως γεμάτους προσωπικότητα και προέτρεψε τις οικογένειες να «βεβαιωθούν ότι κρατούν τα παιδιά τους σφιχτά, να τους λένε πάντα ότι τα αγαπάτε».

Η Χάνγκαμαν, μητέρα έξι παιδιών, έμαθε για το ατύχημα όταν η κόρη της έτρεξε προς το μέρος της, φωνάζοντας ότι τα αγόρια είχαν πέσει μέσα.

Τα παιδιά έπαιζαν έξω κοντά στη λίμνη, περίπου 30 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια.

Το μικρότερο έπεσε πρώτο αφού προσπάθησε να κάνει «πατινάζ» στο στρώμα πάγου είπε η Χάνγκαμαν, προσθέτοντας ότι τα δύο μεγαλύτερα αγόρια πήδηξαν μετά από αυτό.

«Όταν τα είδα, πάλευαν και ήξερα ότι τα σώματά τους ήταν ήδη σε σοκ», είπε. «Το νερό ήταν παγωμένο».

«Προσπάθησα να αγωνιστώ για τη ζωή των παιδιών μου, όπου έπρεπε να τα βλέπω να παλεύουν και να πνίγονται και δεν μπορούσα να τα βοηθήσω», είπε.

Σε μια δήλωση, το γραφείο του τοπικού σερίφη ανέφερε ότι τα δύο μεγαλύτερα αγόρια ανασύρθηκαν πρώτα από το νερό από τους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης και έναν γείτονα και μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό νοσοκομείο.

Ο εξάχρονος αργότερα ανακτήθηκε μετά από «εκτεταμένη έρευνα στη λίμνη», πρόσθεσε το γραφείο.

cnn.gr