Μία δεύτερη γυναίκα φέρεται να υποστηρίζει ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Έπσταϊν προκειμένου να έχει σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου της στο BBC.

Όπως ανέφερε ο Μπραντ Έντουαρντς, από το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο Edwards Henderson, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το 2010 στο Royal Lodge, που ήταν τότε η κατοικία του πρίγκιπα Άντριου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα –η οποία δεν είναι Βρετανίδα και ήταν περίπου 20 ετών την περίοδο εκείνη– υποστηρίζει ότι πέρασε τη νύχτα στο Royal Lodge και στη συνέχεια συμμετείχε σε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου, όπως λέει, της προσφέρθηκε και τσάι. «Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα με τον πρίγκιπα Άντριου, είχε και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Το BBC ανέφερε ότι έχει ζητήσει σχόλιο από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ καταγράφει συνήθως τα ονόματα των επισκεπτών που συμμετέχουν σε ξεναγήσεις, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη επίσκεψη χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητα της γυναίκας.

Η καταγγελία αυτή είναι η πρώτη φορά που επιζήσασα της υπόθεσης Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι σεξουαλική επαφή έλαβε χώρα σε βασιλική κατοικία. Ο Μπραντ Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν παγκοσμίως και είχε εκπροσωπήσει και τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε καταγγείλει ότι μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 2001, σε ηλικία 17 ετών, για να έχει σεξουαλική επαφή με τον πρώην πρίγκιπα.

Η Τζιούφρε είχε επίσης δηλώσει ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου δύο ακόμη φορές την περίοδο 2001–2002, μία στη Νέα Υόρκη και μία στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική. Ο Τζέφρι Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 στη Φλόριντα για προσέλκυση ανήλικης σε πορνεία και ολοκλήρωσε την ποινή του τον Ιούλιο του 2010.

Ο Έντουαρντς δήλωσε στο BBC ότι υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ της πελάτισσάς του και του πρώην πρίγκιπα πριν από το καταγγελλόμενο περιστατικό στο Royal Lodge. Ανέφερε επίσης ότι είχε έρθει σε επαφή με «ορισμένους νομικούς συμβούλους» του Άντριου στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρίγκιπας «φαίνεται να έχει αποσυνδεθεί από τους δικηγόρους του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικοινωνία διεκόπη μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει από τον Άντριου το «ύφος, τους τίτλους και τις τιμές» του. Ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς τίτλους του τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Τζιούφρε, ενώ ανακοινώθηκε και η αποχώρησή του από το Royal Lodge στο κτήμα του Ουίνδσορ, όπου διέμενε από το 2004. Στην ανακοίνωση του Παλατιού τότε αναφερόταν: «Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του».

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει αρνηθεί διαχρονικά όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.