Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μπορεί να αποτρέψει την οικονομική κατάρρευση των Ηνωμένων Εθνών, εξαιτίας του μεγάλου ύψους ανεξόφλητων εισφορών από κράτη-μέλη, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στο Politico από τη Φλόριντα, είπε ότι δεν γνώριζε ότι οι ΗΠΑ είχαν καθυστερήσει τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΗΕ, αλλά ήταν σίγουρος ότι θα μπορούσε «να λύσει το πρόβλημα πολύ εύκολα» και να πείσει άλλες χώρες να πληρώσουν. Αρκεί ο ΟΗΕ να το ζητούσε.

«Αν έρχονταν στον Τραμπ και του το έλεγαν, θα έκανα όλους να πληρώσουν, όπως έκανα το ΝΑΤΟ να πληρώσει», είπε, αναφερόμενος στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. «Το μόνο που έχω να κάνω είναι να καλέσω αυτές τις χώρες… θα έστελναν επιταγές μέσα σε λίγα λεπτά».

Αρνήθηκε πάντως να απαντήσει στο ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξοφλήσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια που οφείλουν στον διεθνή οργανισμό.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται έπειτα από αναφορά της εφημερίδας The New York Times ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν προειδοποιήσει ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να αναγκαστεί να περιορίσει τις δραστηριότητές του λόγω έλλειψης πόρων. Θα μπορούσε ακόμη και να κλείσει την έδρα του στη Νέα Υόρκη, ανέφεραν.

Ο Τραμπ απέρριψε πάντως αυτή την ιδέα. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ο ΟΗΕ δεν θα φύγει από τη Νέα Υόρκη και δεν θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ο ΟΗΕ έχει τεράστιο δυναμικό», είπε ο Τραμπ για έναν Οργανισμό στον οποίο έχει επιτεθεί πολλές φορές.

