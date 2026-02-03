Αναστάτωση σημειώθηκε σε πτήση της AirAsia από το Βιετνάμ προς την Ταϊλάνδη, όταν επιβάτης που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε επεισόδιο λίγο πριν την προσγείωση του αεροσκάφους στην Μπανγκόκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε Airbus A320 που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμ Ραν – Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου 15 λεπτά πριν την προσγείωση όταν ο άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ρωσικής καταγωγής, άρχισε να κινείται νευρικά στον διάδρομο, αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας αφαίρεσε τα ρούχα του και απαιτούσε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Viral Press ότι ο άνδρας μύριζε έντονα αλκοόλ και φαινόταν εμφανώς μεθυσμένος.

Drunk passenger ejected from flight after stripping off clothes and attempting to jump off plane:



An intoxicated #AirAsia passenger caused a stir after stripping off his clothes mid-flight and attempting to jump off the aircraft, as seen in a viral video. pic.twitter.com/vstIxlC3C6 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 2, 2026

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αεροσυνοδών να καθίσει στη θέση του, εκείνος συνέχισε να φωνάζει στη ρωσική γλώσσα, φορώντας μόνο το εσώρουχό του.

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την προσγείωση, όταν ο άνδρας βγήκε από το αεροσκάφος και έπεσε από τη σκάλα τραυματίζοντας το πόδι του. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει και στον χώρο του αεροδρομίου, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με το Viral Press, ο επιβάτης κρατήθηκε και ανακρίθηκε για αδικήματα που περιλαμβάνουν την πρόκληση κινδύνου σε αεροσκάφος, την απείθεια προς το πλήρωμα και τη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

protothema.gr