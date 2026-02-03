Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Αυστραλία μετά τον εντοπισμό τεσσάρων νεκρών μελών της ίδιας οικογένειας σε προάστιο του Περθ, σε υπόθεση που οι Αρχές διερευνούν ως δολοφονία-αυτοκτονία.

Οι σοροί του 50χρονου Τζάροντ Κλουν, της 49χρονης συντρόφου του Μαϊγουένα Γκοασντού και των δύο ανήλικων γιων τους, του 16χρονου Λέον και του 14χρονου Ότις, εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στην κατοικία της οικογένειας στην περιοχή Mosman Park.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, τα δύο αγόρια, τα οποία είχαν σοβαρό αυτισμό, φέρονται να δολοφονήθηκαν από τους γονείς τους, οι οποίοι στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν νωρίς το πρωί έπειτα από τηλεφώνημα φροντιστή που παρείχε τακτική βοήθεια στα παιδιά. Ο φροντιστής ανησύχησε όταν έφτασε για προγραμματισμένη επίσκεψη και δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φροντιστής εντόπισε σημείωμα στην κατοικία με προειδοποίηση του τύπου «Μην εισέλθετε», καθώς και οδηγίες να ειδοποιηθούν οι αρχές. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν νεκρά και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, καθώς και τα δύο σκυλιά και τη γάτα τους. Οι σοροί εντοπίστηκαν σε διαφορετικούς χώρους, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι οι θάνατοι δεν φαίνεται να προήλθαν από βίαιες ενέργειες και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν όπλα.

Η ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών Τζέσικα Σεκούρο δήλωσε την Παρασκευή ότι «αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η υπόθεση διερευνάται ως δολοφονία-αυτοκτονία». Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι δεύτερο σημείωμα, που εκτιμάται πως ήταν επιστολή, οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα της δολοφονίας-αυτοκτονίας, καθώς φέρεται να περιέγραφε σχέδια για τα οικονομικά της οικογένειας και να υποδήλωνε κοινή απόφαση των γονέων να θέσουν τέλος στη ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον τρόπο θανάτου, ωστόσο εναέριες εικόνες από drone φαίνεται να δείχνουν ίχνη που μοιάζουν με λεκέδες αίματος στο πίσω μέρος της κατοικίας. Εκπρόσωπος της Western Australia Police αρνήθηκε να σχολιάσει τις εικόνες, δηλώνοντας στην Daily Mail ότι «η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω σχόλιο».

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι τα δύο αγόρια αντιμετώπιζαν «σημαντικές προκλήσεις υγείας», ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για απώλεια κρατικής χρηματοδότησης που αφορούσε την υποστήριξη ενός εκ των παιδιών.

Στενή φίλη της οικογένειας δήλωσε ότι το ζευγάρι ένιωθε ολοένα και πιο απομονωμένο και χωρίς επαρκή στήριξη, τονίζοντας πως οι διαγνώσεις των παιδιών καθιστούσαν την καθημερινότητα «εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική». Αναφερόμενη στο National Disability Insurance Scheme, σημείωσε ότι «συχνά ένιωθαν απομονωμένοι, αβοήθητοι και εγκαταλελειμμένοι από οικογένεια, φίλους, υπηρεσίες υποστήριξης, σχολεία, το NDIS, το σύστημα υγείας και την κοινωνία γενικότερα».

Τα δύο αγόρια, όπως και ο πατέρας τους, είχαν φοιτήσει στο Christ Church Grammar, ένα από τα πλέον γνωστά ιδιωτικά σχολεία της δυτικής πλευράς του Περθ.

Εκπαιδευτικός που γνώριζε τα παιδιά δήλωσε ότι ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την τραγωδία, αφήνοντας λουλούδια έξω από το σπίτι της οικογένειας. Όπως ανέφερε, ο Λέον επρόκειτο να αποφοιτήσει την επόμενη χρονιά, γεγονός που «δείχνει πόσο δρόμο είχε διανύσει». Η ίδια σημείωσε ότι τα παιδιά είχαν εγγραφεί σε σχολείο ειδικών αναγκών που τα στήριζε, προσθέτοντας ότι το Christ Church Grammar δεν αποδείχθηκε κατάλληλο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ότις είχε αποβληθεί πριν από περίπου δύο χρόνια, κάτι που το σχολείο δεν σχολίασε ειδικά, περιοριζόμενο σε γενική δήλωση στήριξης των πενθούντων οικογενειών και σεβασμού της έρευνας.

Φίλοι και μέλη της κοινότητας απέτισαν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας παράλληλα οργή για την έλλειψη επαρκούς υποστήριξης από το NDIS. Η μέντορας αυτισμού των παιδιών, Μάντι Πέιτζ, έγραψε ότι «οι γονείς τους ήταν οι μεγαλύτεροι και πιο σθεναροί υποστηρικτές τους» και ότι «το σύστημα τούς απέτυχε». Άλλος φίλος, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, χαρακτήρισε το ζευγάρι «δυνατό» και τόνισε ότι «αυτή η τραγωδία δεν ήταν υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αποτέλεσμα μιας οικογένειας που λύγισε κάτω από την πίεση ενός συστήματος που δεν τη στήριξε».

