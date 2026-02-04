Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως αναφέρεται, τα πλήγματα σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Γάζας, προκαλώντας θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Διασώστες έσπευσαν στις περιοχές που επλήγησαν για την απομάκρυνση τραυματιών και θυμάτων από τα ερείπια.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξαπέλυσε τα πλήγματα αφού δυνάμεις του δέχθηκαν πυρά, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Από τα πλήγματα αυτά, που σημειώθηκαν στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ άλλοι 31 τραυματίστηκαν, σημείωσε η Πολιτική Προστασία.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένα πλήγματα» αφού «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ» εναντίον στρατιωτών.

protothema.gr