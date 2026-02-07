Νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα βρέθηκε ο Σεργκέι Τρόπιν, πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας, με τις ρωσικές Αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε πνιγμό στη μπανιέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις υπηρεσίες ασφαλείας, η σορός του Tρόπιν βρέθηκε στο μπάνιο του διαμερίσματός του στη δυτική Μόσχα, χωρίς εμφανή σημάδια βίαιου θανάτου σε ένα περιστατικό που ήρθε να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα δυστυχημάτων, αυτοκτονιών και ανθρωποκτονιών της ρωσικής ελίτ τα τελευταία χρόνια.

Τι αναφέρουν οι ρωσικές Αρχές

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν εντόπισαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε έγκλημα. Η αιτία θανάτου διερευνάται», ανέφερε πηγή των αρχών στο πρακτορείο.

Η βασική εκδοχή που εξετάζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ο πνιγμός, ενώ μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Η πορεία του Σεργκέι Τρόπιν

Ο Σεργκέι Τρόπιν διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας την περίοδο 1996-1997, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπόρις Γέλτσιν. Το 1996 τιμήθηκε με τον ανώτατο βαθμό του Κρατικού Συμβούλου Δικαιοσύνης.

Πέρα από την πολιτική του διαδρομή τη δεκαετία του ’90, είχε μακρά παρουσία στον νομικό χώρο, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στον δικαστικό και διοικητικό μηχανισμό της Ρωσίας.

Μακρά σειρά ανεξήγητων θανάτων της πολιτικής ελίτ στη Ρωσία

Ο θάνατος του Τρόπιν έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα αιφνίδιων και αμφιλεγόμενων θανάτων μελών της ρωσικής πολιτικής και διοικητικής ελίτ. Τον Ιανουάριο, ο πρώην υφυπουργός Εργασίας Αλεξέι Σκλιαρ βρέθηκε νεκρός στη Νέα Μόσχα, με τις Αρχές να αποδίδουν τότε τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών και δημοσιεύματα διεθνών μέσων, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία περισσότεροι από δύο δεκάδες νυν και πρώην υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν χάσει τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες ή ασυνήθιστες συνθήκες, με τα σχετικά περιστατικά να καταγράφονται σχεδόν σε μηνιαία βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025.

