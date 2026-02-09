Η ΕΕ καταδικάζει τις πρόσφατες αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη. Αυτό δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί.

«Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ ολόκληρη η διεθνής κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα», δήλωσε ο Ελ Ανουνί, υπενθυμίζοντας ότι η προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης είναι «παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου» και «οποιοδήποτε βήμα προς αυτό το σκοπό θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εξήγησε ότι τέτοιου είδους μέτρα θα επιβάλουν νέες πραγματικότητες επί του εδάφους, σε άμεση αντίθεση με τις Συμφωνίες του Όσλο, τις οποίες το ίδιο το Ισραήλ έχει υπογράψει, και σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ δεν έχει πολιτική εξουσία στις περιοχές Α και Β της Δυτικής Όχθης, που τελούν υπό την άμεση εξουσία της Παλαιστινιακής Αρχής. Σημείωσε, επίσης, ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να υπονομεύσει άμεσα το Πρωτόκολλο της Χεβρώνας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και να θέσει σε κίνδυνο το ευαίσθητο status quo των θρησκευτικών τόπων.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπενθύμισε τη μακροχρόνια θέση της ΕΕ περί μη αναγνώρισης της κυριαρχίας του Ισραήλ στα εδάφη που κατελήφθησαν από τον Ιούνιο του 1967, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπογράμμισε, τέλος, ότι «η προσάρτηση είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου και ότι κάθε συγκεκριμένο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα θεωρηθεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ερωτήματα σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Παράλληλα, η ΕΕ επανέλαβε σήμερα ότι εξακολουθεί να έχει μια σειρά ερωτήματα, σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης που ίδρυσε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με ορισμένα στοιχεία του Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Ελ Ανουνί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η θέση μας δεν έχει αλλάξει» και ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την εφαρμογή του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι «καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης εκτελεί την αποστολή του ως μεταβατική διοίκηση, σύμφωνα με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συνεργαζόμαστε ενεργά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού αυτόν τον στόχο». Υπενθύμισε επίσης τα τελευταία συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οποία όλα τα μέρη καλούνται να εφαρμόσουν το ψήφισμα 2803 του ΟΗΕ στο σύνολό του και σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς, πολιτικές και νομικές αρχές.

Ερωτηθείς αν η ΕΕ προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν έχει αυτή την πληροφορία στο παρόν στάδιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ