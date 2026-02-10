Βίντεο που καταγράφει τη σύλληψη 30χρονου εργαζόμενου σε παιδικό σταθμό στη Βρετανία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά την αποκάλυψη ότι κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση τουλάχιστον πέντε νηπίων, ηλικίας δύο και τριών ετών.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, φαίνεται ο Νάθαν Μπένετ να έχει ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του σε αστυνομικούς οι οποίοι του ανακοινώνουν τη σύλληψή του.

Καταδικάστηκε για οκτώ κατηγορίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπένετ αντιμετωπίζει φυλάκιση αφού καταδικάστηκε για οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης και επίθεσης με διείσδυση, που αφορούν πέντε παιδιά ηλικίας δύο ή τριών ετών.

Ο 30χρονος είχε προηγουμένως παραδεχτεί 13 άλλες κατηγορίες που αφορούν τέσσερα από τα πέντε θύματα, τα οποία ήταν δύο ετών όταν προχώρησε στις ειδεχθείς πράξεις του σε παιδικό σταθμό στο Μπρίστολ.

Γονείς και προσωπικό είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά του Μπένετ προς τα παιδιά υπό τη φροντίδα του τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όπως ενημερώθηκε το Δικαστήριο του Στέμματος του Μπρίστολ.

Στις 26 Φεβρουαρίου, η διευθύντρια του παιδικού σταθμού κατέθεσε ότι είδε τον δράστη μέσα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να βάζει τα χέρια του κάτω από το παντελόνι ενός παιδιού και αμέσως τον απέλυσε.

Η αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ ξεκίνησε έρευνα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Μπένετ, την οποία αποκάλυψαν σε βίντεο από κάμερα σώματος που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Απέτυχαν με καταστροφικές συνέπειες»

Ο παιδικός σταθμός έκλεισε αργότερα, αλλά οι οικογένειες ζήτησαν απαντήσεις σχετικά με το «πώς τα συστήματα προστασίας που υπήρχαν» στο παιδικό σταθμό «απέτυχαν με τόσο καταστροφικές συνέπειες».

Μάλιστα, στην αγόρευσή της η εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση ως «τον εφιάλτη κάθε γονέα».

Ο Μπένετ άρχισε να εργάζεται στο νηπιαγωγείο τον Ιούλιο του 2024 και είπε στο προσωπικό ότι ήταν αυτιστικός, αν και οι ένορκοι άκουσαν ότι δεν είχε ποτέ επίσημα διαγνωστεί με την πάθηση.

Έβαζε τα παιδιά στην αγκαλιά του

Το προσωπικό τον παρατήρησε ότι καθόταν τα παιδιά στην αγκαλιά του για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φορούσε ένα παντελόνι με τρύπες στην περιοχή του καβάλου και φαινόταν «τοπικός» απέναντι σε ορισμένα νήπια και τους γονείς τους, άκουσε το δικαστήριο.

Η βρεφονηπιαγωγός Ελίζαμπεθ Μπάρτον είπε στο δικαστήριο ότι ο Μπένετ είχε «ζηλότυπη σχέση» με πέντε παιδιά και «τα έλεγχε».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, προβλήθηκαν στους ενόρκους βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με δύο από τα παιδιά στην υπόθεση – που αναφέρονται μόνο ως Παιδί Α και Παιδί Ε.

Η μητέρα του παιδιού Ε κατέθεσε επίσης, λέγοντας πώς ο γιος της είχε δείξει πώς είχε κακοποιηθεί στο νηπιαγωγείο του. «Τον έπεισα να σταματήσει να το κάνει. Τον ρώτησα πότε συνέβη αυτό και μου είπε ότι συνέβη στο νηπιαγωγείο», δήλωσε η γυναίκα.

Καταθέτοντας, ο Μπένετ είπε ότι «μιμούνταν» αυτό που του έκαναν ως παιδί και αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική έλξη για παιδιά.

Οι κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος

Ο κατηγορούμενος, από το Κόρστον του Μπαθ, κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο των ενόρκων για:

– Δύο κατηγορίες βιασμού παιδιού κάτω των 13 ετών.

– Τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης παιδιού κάτω των 13 ετών.

– Δύο κατηγορίες επίθεσης παιδιού κάτω των 13 ετών με διείσδυση.

Σημειώνεται ότι προηγουμένως ο Μπένετ είχε δηλώσει ένοχος για 13 άλλες κατηγορίες.

Αυτές ήταν:

– Οκτώ κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης παιδιού κάτω των 13 ετών.

– Τέσσερις κατηγορίες πρόκλησης σεξουαλικής δραστηριότητας παιδιού κάτω των 13 ετών.

– Μία κατηγορία σεξουαλικής δραστηριότητας παρουσία παιδιού.

Από την πλευρά του, ο δικαστής Γουίλιαμ Χαρτ διέταξε την κράτηση του Μπένετ μέχρι την ανακοίνωση της καταδίκης του στις 16 Μαρτίου.

«Θέλουμε απαντήσεις»

«Τίποτα δεν μπορεί να εξηγήσει το σοκ, τον θυμό και την οδύνη που νιώθουμε – ή τη βαθιά και διαρκή επίδραση που είμαστε σίγουροι ότι θα έχει αυτό στις οικογένειες. Τα παιδιά ήταν αθώα και εντελώς ευάλωτα. Βρίσκονταν σε ένα μέρος που θα έπρεπε να είναι ασφαλές», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση μέσω της δικηγορικής εταιρείας που τους εκπροσωπεί οι γονείς των κακοποιημένων παιδιών.

«Θέλουμε απαντήσεις. Θέλουμε να κατανοήσουμε πώς κάποιος σαν τον Μπένετ μπόρεσε να εργαστεί με μικρά παιδιά, ποιοι έλεγχοι έγιναν και πώς τα συστήματα προστασίας που υπήρχαν στο βρεφονηπιακό σταθμό απέτυχαν τόσο καταστροφικά. Ελπίζουμε ότι, εκτός από την εξασφάλιση δικαιοσύνης μέσω της ποινικής διαδικασίας, τα ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την προστασία και την προστασία στο βρεφονηπιακό σταθμό θα επανεξεταστούν σωστά, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

