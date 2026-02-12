Οι Αμερικανοί θα είναι «λιγότερο ασφαλείς και λιγότερο υγιείς» μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει νόμο-κλειδί για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατήγγειλε ο Μπαράκ Ομπάμα, ασκώντας δριμεία κριτική στην περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης.

«Χωρίς αυτό, θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς και λιγότερο ικανοί να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά για να μπορέσει η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων να κερδίσει ακόμη περισσότερα χρήματα», κατήγγειλε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, υπό την ηγεσία του οποίου εγκρίθηκε ο νόμος το 2009 από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA).

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την κατάργηση στις Ηνωμένες Πολιτείες των ομοσπονδιακών προτύπων για τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου για τα αυτοκίνητα, άμεση συνέπεια της ανάκλησης νόμου του 2009 που χρησίμευσε ως βάση για πολλούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Με τον τρόπο αυτό ανατρέπεται το πόρισμα ότι οι εκπομπές των αερίων αυτών θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Η απόφαση αυτή «θα εξοικονομήσει χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια στους Αμερικανούς καταναλωτές» μειώνοντας το κόστος των αυτοκινήτων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλωμένος σκεπτικιστής όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, από τον Λευκό Οίκο.

protothema.gr